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Армия будет довольной
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Армия будет довольной
Газета № 192 (2689) (0911) Экономика, 00:01
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Армия будет довольной
На повышение зарплат военных заложено 300 млрд руб.
Индексация денежного довольствия военных, которая не проводилась пять лет, в следующие три года обойдется федеральному бюджету в 300 млрд руб. К 2020 году государство будет тратить на выплаты жалованья военным около 14% бюджета
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Первая за шесть лет индексация денежного довольствия военных и силовиков обойдется бюджету в 2018 году в 67 млрд руб., а в последующие два года, когда индексация будет продолжена, дополнительные расходы бюджета на эти цели возрастут до 83,9 млрд и 148,4 млрд руб. соответственно, следует из поправок правительства ко второму чтению проекта бюджета. Таким образом, повышение окладов военных в 2018–2020 годах потребует от государства в общей сложности почти 300 млрд руб.

В 2018 году бюджет потратит на выплаты денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним по статусу лицам 2,27 трлн руб. (13,8% общих расходов бюджета), и это только в открытой части. Не подлежащая оценке доля расходов на выплаты военным и силовикам проходит по секретным статьям бюджета, следует из поправок. К 2020 году открытые расходы на выплаты довольствия военным достигнут 2,39 трлн руб. (13,9% всего бюджета), следует из проекта бюджета и предложенных поправок к нему.

Деньги на индексацию выделены из «президентского резерва» — 847 млрд руб., изначально зарезервированных в проекте бюджета в разделе «Национальная экономика» под «отдельные решения президента».

Кому проиндексируют

О том, что денежное довольствие военных и приравненных к ним категорий начнет индексироваться на 4% (прогнозный уровень инфляции), говорилось в материалах к проекту бюджета, представленных в начале октября, но цена этого решения для казны не раскрывалась. К военнослужащим по закону приравнены сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН и государственной противопожарной службы. К военнослужащим также относятся сотрудники ФСБ, ФСО и Службы внешней разведки, пояснил РБК представитель Минфина.

Выплаты военным и силовикам будут расти теми же темпами, что и зарплаты работников бюджетной сферы, не охваченных майскими указами президента, федеральных госслужащих и парламентариев, а также судей, прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета — всем им запланирована индексация по 4% в год, не проводившаяся несколько лет.

Заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин поддерживает повышение денежного содержания как военных, так и госслужащих. «Уровень жизни у нас остановился, а некоторые считают, что и упал. Возможно, до заморозки индексации зарплаты генералов выросли в десять раз, но у рядового сержантского состава мало что изменилось, с чем могут быть связаны текущие проблемы с комплектованием так называемых контрактников», — отметил он. Качество бюджетного планирования может вырасти, если экономике удастся перейти в режим ежегодной автоматической индексации зарплат. «Для этого нам предстоит притереться к фактору снижения инфляции, пока новому для нас», — считает он.

Эксперт ЦСР Илья Соколов, напротив, считает нецелесообразным одинаково индексировать содержание бюджетников и военных в условиях перехода последних на контрактную систему оплаты. «Когда-то военнослужащие получали меньше средней зарплаты по экономике, но после того как в 2010–2011 годах провели реформу армии и существенно повысили им денежное довольствие, дополнительная индексация потеряла смысл. То же касается и льготной ипотеки, которой нет у бюджетников», — говорит он.

На 2019 и 2020 годы индексация не фиксирована

Затраты на индексацию окладов военных и всех остальных были бы еще выше, если бы правительство не решило сдвинуть срок индексации в 2019 и 2020 годах на 1 октября (ближайшее повышение окладов запланировано на 1 января 2018 года).

В законе о денежном довольствии военнослужащих прописано, что их оклады подлежат ежегодной индексации с учетом инфляции в соответствии с законом о федеральном бюджете, но эта норма была приостановлена с 1 января 2014 года. Приостановка истекает 1 января 2018 года — соответственно, правительство возвращается к выполнению соответствующей нормы из закона о довольствии военных (никакого отдельного закона не нужно).

Поскольку в законе о денежном довольствии записано, что индексация проводится в соответствии с законом о бюджете, значит, в следующем году, когда правительство будет принимать новый «скользящий» бюджет на три года, цифры по индексации в 2019 и 2020 годах могут поменяться в зависимости от актуальных данных по инфляции. А прогноз роста цен вполне может измениться: например, по 2017 году Минэкономразвития теперь ожидает показатель 2,5–2,8%, хотя изначально прогнозировало 3,8%.

Военным мало

Ранее источник РБК в Госдуме и источник в Минобороны говорили, что обсуждается возможность индексации жалованья военных на более высокий уровень. На недостаточное увеличение довольствия жаловался оборонный комитет Госдумы в своем заключении на проект бюджета. Депутаты комитета подчеркивали, что за то время, пока оклады не индексировались, цены в стране выросли на 46%, стоимость минимального набора продуктов питания поднялась почти на 60%.

Для того чтобы жалованье военнослужащих не опускалось ниже средних зарплат в ведущих отраслях экономики, Минобороны в ходе подготовки проекта федерального бюджета разработало и направило в Минфин два варианта расчетов по индексации денежного довольствия военнослужащих, сообщалось в заключении оборонного комитета, но эти предложения «не нашли своего отражения» в итоговом проекте бюджета. На сколько предлагало индексировать оклады военных Минобороны, в документе не говорится.

«Профильный комитет Госдумы по обороне рассмотрит поправки ко второму чтению на заседании 9 ноября, после чего будет можно комментировать предложения Минфина», — сказал РБК глава комитета Владимир Шаманов. По его словам, внутри комитета очень сложно идут процессы согласования общей позиции. «Сложно идет процесс. У нас представлены все четыре фракции, и единого понимания пока нет», — добавил Шаманов.

Всего индексация затронет как минимум 2,7 млн человек: сейчас предельная численность Вооруженных сил в России — 1,9 млн человек (из них 1,03 млн — военнослужащие), сотрудников органов внутренних дел установлена на уровне 904 тыс. человек, сотрудников ФСИН — 225 тыс., противопожарной службы — 251 тыс. Численность Росгвардии, как говорил «Интерфаксу» ее главком Виктор Золотов, превышает 340 тыс. человек. С учетом гражданского персонала Вооруженных сил, оплата труда которого тоже будет индексироваться на 4%, количество охваченных лиц превысит 3,5 млн.

В Минфине не пояснили, каков средний размер довольствия военнослужащих и приравненных к ним категорий, переадресовав запрос в соответствующие ведомства. В январе 2016 года в интервью изданию «Красная звезда» замминистра обороны Татьяна Шевцова сообщала, что в 2015 году средний уровень довольствия военнослужащих составил 62,2 тыс. руб.

На что пойдут деньги

Больше всего из дополнительных расходов в следующие три года получат военнослужащие — 73,3 млрд руб., следует из поправок к открытой части расходов по разделу «Национальная оборона».

Порядка 6 млрд руб. предлагается направить на повышение окладов следователям МВД и СК, ведущим предварительное следствие (такие полномочия есть еще и у ФСБ), еще столько же — тем, кто занимается оперативно-служебной деятельностью в МВД и ФСИН. На повышение зарплат сотрудников Росгвардии предусмотрено 27 млрд руб. за три года, а служащих ФСИН — 20,4 млрд руб. На индексацию в подразделениях МЧС в поправках закладывается 11,4 млрд руб., в Следственном комитете — почти 8 млрд руб. Около 59 млрд руб., связанных с индексацией денежных довольствий, проходит по закрытым статьям расходов, отследить которые не представляется возможным. Увеличение расходов на содержание военнослужащих на 300 млрд руб., или 0,3% ВВП, создает риски неправильной структуры госрасходов, говорит Илья Соколов.

Авторы: Екатерина Копалкина, Анна Могилевская, Иван Ткачёв, Антон Фейнберг.
При участии: Инна Сидоркова.
Теги: бюджет , индексация , военнослужащие
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