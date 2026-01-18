 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА пострадал один человек

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В результате атаки беспилотников на гражданские объекты в Туапсинском муниципальном округе пострадал один человек. Его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

В районе недействующего причала за пределами территории порта Туапсе выбиты окна административного здания. Кроме того, в Брюховецком районе обломки БПЛА повредили линию электропередачи в Большебейсугском сельском поселении. Пострадавших нет, место происшествия оцеплено. Аварийная бригада устраняет повреждения.

Минобороны отчиталось об уничтожении 63 беспилотников за ночь
Политика

Краснодарский край регулярно подвергается налетам беспилотников. Так, 14 января над территорией региона было сбито 15 БПЛА, 12 января — 22 дрона.

Также 18 января были введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара (Пашковский).

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Краснодасркий край БПЛА повреждения Туапсе ЛЭП
