В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА пострадал один человек

Фото: Никита Попов / РБК

В результате атаки беспилотников на гражданские объекты в Туапсинском муниципальном округе пострадал один человек. Его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

В районе недействующего причала за пределами территории порта Туапсе выбиты окна административного здания. Кроме того, в Брюховецком районе обломки БПЛА повредили линию электропередачи в Большебейсугском сельском поселении. Пострадавших нет, место происшествия оцеплено. Аварийная бригада устраняет повреждения.

Краснодарский край регулярно подвергается налетам беспилотников. Так, 14 января над территорией региона было сбито 15 БПЛА, 12 января — 22 дрона.

Также 18 января были введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара (Пашковский).