Общество⁠,
0

В Барнауле вынужденно приземлился летевший из Сочи в Кемерово самолет

СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Барнауле
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Северный ветер», летевший из Сочи в Кемерово, совершил вынужденную посадку в аэропорту Барнаула. На борту находились 168 пассажиров и восемь членов экипажа, сообщают пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточного межрегионального следственного управления СК России.

В транспортной прокуратуре уточнили, что воздушное судно приземлилось в 8 утра 18 января по техническим причинам. Самолет временно отстранили от эксплуатации.

По данным следственного комитета, никто не пострадал. «Воздушное судно благополучно произвело посадку», — говорится в сообщении.

Следователи организовали проверку по ст. 263 Уголовного кодекса России — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сотрудники прокуратуры помогают пассажирам задержанного рейса получить все необходимые услуги, предусмотренные законом.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что пассажиры полетят в Кемерово на другом самолете, который направили из Санкт-Петербурга. Рейс запланирован на 21:55 по местному времени. «Из-за этого изменилось время вылета рейса Кемерово — Сочи. Предварительно оно запланировано на 22:50», — написал глава региона в телеграм-канале.

Середюк также отметил, что всех пассажиров разместили в гостинице аэропорта в Барнауле. Их обеспечили питьем и питанием. По его словам, на борту самолета находились 148 человек.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
аварийная посадка Барнаул транспортная прокуратура Следственный комитет Сочи Кемерово
