Telegraph рассказала о белорусских «монахинях-шпионках» в Европе

Приход в Теби раскритиковали за приглашение белорусских монахинь, которых Шведская церковь связала с российской разведкой. Российское посольство уже говорило о «паранойе» у шведов

Свято-Елисаветинский монастырь в Минске, Белоруссия (Фото: Skreidzeleu / Shutterstock)

Настоятель церковного прихода в пригороде Стокгольма Теби Майкл Ойермо подвергся критике из-за приглашения на прошлое Рождество сестер из белорусского Свято-Елисаветинского монастыря, который шведские власти связали с ГРУ, сообщает The Telegraph.

Монахини продавали различные изделия, в том числе варежки и матрешки. Они посещали приход Теби на протяжении восьми лет до этого. Однако в конце ноября 2025 года Шведская церковь призвала свои приходы не приглашать сестер из Свято-Елисаветинского монастыря, поскольку они «находятся в тесном контакте с ГРУ, российской разведкой и спецслужбами», передавала Expressen.

Шведская церковь также обвинила монахинь в том, что средства от продажи товаров передаются на поддержку российской стороны в конфликте на Украине. Свято-Елисаветинский монастырь в комментарии Р4 Stockholm опровергал обвинения в работе на российскую разведку и заявлял, что полученные деньги, среди прочего, идут на питание для бедных и уход за пожилыми.

Telegraph отмечает, что сестрам из Свято-Елисаветинского монастыря в 2022 году запретили посещать Винчестерский собор в Великобритании из-за позиции по конфликту на Украине. В некоторых публикациях монахини позируют с флагом России и буквой Z. Протоиерей Андрей Лемешонок, духовник Свято-Елисаветинского монастыря, в поздравлении с Днем Победы в 2025 году назвал монастырь «боевой единицей» в «войне», которая идет сейчас.

После заявления Шведской церкви местные СМИ назвали сестер из белорусского монастыря «монахинями-шпионками». Ойермо в интервью Telegraph заявил, что считает эти слова ложными, поскольку не видел доказательств их причастности к шпионажу. Приглашение белорусских монахинь в прошлом году он связал с тем, что считает необходимым поддерживать отношения с «церквями в недемократических странах».

Викарий также опроверг заявления о том, что прихожане, покупая изделия у этих монахинь, могли «финансировать войну». Тем не менее, по словам Ойермо, в этом году он понял, почему приглашение монахинь, связанных с Россией, может быть «проблемой». «Что я понял на этот раз, чего не понимал раньше, так это то, что их можно использовать в качестве пропаганды», — сказал он.

Глава отдела антикризисного планирования Шведской церкви Кристина Смит сочла случай с белорусскими монахинями частью более масштабной и вызывающей беспокойство ситуации в Швеции. По ее словам, Россия пытается манипулировать своими приходами и занимать помещения рядом с военными объектами, в связи с чем Шведская церковь выпустила предупреждение не предоставлять помещения РПЦ.

Смит подчеркивает, что это «печальное знамение времени» для Швеции, где церкви обычно без колебаний предоставляют помещение христианам из других конфессий. «Для Швеции как общества это в новинку. <...> Мы гордились тем, что не воевали в течение 200 лет, тем, что были хорошей страной, страной, по отношению к которой все хотели быть добрыми, но я думаю, что для всей страны [стало] открытием, что на самом деле это не так», — сказала она.

В ноябре 2024 года шведские власти заподозрили, что построенное в городе Вестерос здание церкви Казанской иконы Божией Матери может быть «опорным пунктом» для слежки за близлежащим стратегически важным аэропортом, водоочистными сооружениями и энергетическими компаниями.

Еще до этого российское посольство в Швеции заявило, что антироссийская политика властей королевства развила у населения страны паранойю — теперь оно везде видит «руку Кремля».