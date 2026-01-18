В Запорожской области 213 тыс. абонентов остались без электричества

По меньшей мере 213 тыс. абонентов и 386 населенных пунктов Запорожской области остались без электричества. Подачу электроэнергии восстановили в Мелитополе, Акимовском, Веселовском и частично в Бердянском округах, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Глава области отметил, что без электроснабжения остались районы Юровка, Авиагородок и Новый Мелитополь. Там специалисты продолжают вести восстановительные работы.

Вечером 17 января Балицкий сообщил, что большая часть Запорожской области осталась без света. По словам главы региона, в результате атаки БПЛА пострадали сети электроснабжения. «Всего по энергетической инфраструктуре Запорожской области противник осуществил около 25 попыток атак БПЛА», — написал Балицкий.

Спустя несколько часов электроснабжение полностью восстановили в Веселовском, Токмакском и Михайловском округах, а также частично в Мелитопольском.

Всего за прошедшую ночь системы ПВО уничтожили над российскими регионами 63 беспилотника. Больше всего дронов — 23 — перехватили над Белгородской областью.