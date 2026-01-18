В Запорожской области 213 тыс. абонентов остались без электричества
По меньшей мере 213 тыс. абонентов и 386 населенных пунктов Запорожской области остались без электричества. Подачу электроэнергии восстановили в Мелитополе, Акимовском, Веселовском и частично в Бердянском округах, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
Глава области отметил, что без электроснабжения остались районы Юровка, Авиагородок и Новый Мелитополь. Там специалисты продолжают вести восстановительные работы.
Вечером 17 января Балицкий сообщил, что большая часть Запорожской области осталась без света. По словам главы региона, в результате атаки БПЛА пострадали сети электроснабжения. «Всего по энергетической инфраструктуре Запорожской области противник осуществил около 25 попыток атак БПЛА», — написал Балицкий.
Спустя несколько часов электроснабжение полностью восстановили в Веселовском, Токмакском и Михайловском округах, а также частично в Мелитопольском.
Всего за прошедшую ночь системы ПВО уничтожили над российскими регионами 63 беспилотника. Больше всего дронов — 23 — перехватили над Белгородской областью.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко