Технологии и медиа
0

«Роскосмос» в течение года обсудит с NASA сроки сведения МКС с орбиты

Международная космическая станция
Международная космическая станция (Фото: NASA)

«Роскосмос» в течение 2026 года проведет переговоры с NASA по поводу сведения международной космической станции (МКС) с орбиты. Об этом заявил агентству «РИА Новости» глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Баканов напомнил, что на 2028 год запланировано завершение работы МКС, а до 2030 года станцию должны были свести с орбиты. Он отметил, что в ближайшее время «Роскосмос» дополнительно обсудит с NASA все детали.

Чем известен новый глава NASA Джаред Айзекман
Политика
Джаред Айзекман

МКС начали эксплуатировать в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. На станции работают космонавты из России, США, Японии, Канады, Германии и других стран. Эксплуатацию станции в течение нескольких лет продлевали.

В 2023 году бывший глава NASA Билл Нельсон заявил, что МКС сведут с орбиты в 2030–2031 годах. По его словам, станция стареет. Нельсон отметил, что после сведения МКС работу на околоземной орбите продолжат на частных станциях.

В 2024 году был подписан генеральный план о создании российской орбитальной станции, которая должна заменить МКС. Ее развертывание планируют начать с запуска научно-энергетического модуля в декабре 2027 года с космодрома Восточный ракетой-носителем «Ангара-А5М». Затем будет запущен базовый модуль, который возьмет на себя функции управления.

Анастасия Карева
