Лоббисты собирают козыри

О смене команды в ассоциации «Россия» (АСРОС, недавно переименована в Ассоциацию банков России) РБК сообщили несколько источников, близких к ассоциации. Это происходит вслед за приходом нового главы — бывшего первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского.
«Ассоциацию покидает половина прежнего руководства», — рассказал один из собеседников РБК. «На смену им уже идет «десант» из бывших и действующих опытных сотрудников Центробанка», — уточнил другой источник РБК.
Это беспрецедентное усиление лоббистского ресурса одной из двух крупнейших банковских ассоциаций, которое, по сути, превращает АСРОС, всегда бывшую в тени Ассоциации российских банков (АРБ), в объединение номер один на банковском рынке, указывают источники РБК. «Учитывая, что ранее из АРБ в АСРОС перешел ряд крупнейших банков, я бы назвал это «шах и мат» в партии, разыгранной на рынке банковских ассоциаций», — говорит собеседник РБК из числа банкиров.
Противостояние между двумя крупнейшими банковскими ассоциациями — Ассоциацией российских банков (АРБ) и АСРОС — разгорелось летом. В июле о своем выходе из АРБ официально объявили Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк. В подписанном главами этих кредитных организаций заявлении говорилось о недовольстве работой руководства АРБ.
Крупнейшие банки перешли в АСРОС, и она в середине сентября была переименована в Ассоциацию банков России, возглавил укрупнившуюся структуру первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. Одновременно был обновлен состав совета ассоциации, куда вошли крупнейшие банки.
Кадровые рокировки
Первым в команду Лунтовского в АСРОС на пост вице-президента из ЦБ перешел в октябре Алексей Войлуков. Он уже числится в составе руководства АСРОС на сайте ассоциации. В ЦБ Войлуков занимал пост заместителя директора департамента наличного денежного обращения. В ассоциации теперь он курирует аналитическую работу и вопросы развития банковского регулирования.
Одновременно был понижен в должности Сергей Медведев из старого топ-менеджмента АСРОС. До прихода Лунтовского Медведев был первым вице-президентом, курировал оперативное управление в ассоциации. Теперь у него пост руководителя аппарата председателя совета ассоциации, которым стал Анатолий Аксаков, сообщили в пресс-службе АСРОС. Ранее Аксаков занимал пост президента АСРОС.
Всего в руководстве АСРОС было шесть топ-менеджеров. Остальные пять (кроме Медведева) — вице-президенты Алина Розенцвет (Ветрова), Лариса Афанасьева, Ян Арт, Александр Хандруев, а также директор Центра международного сотрудничества ассоциации Светлана Коршикова — пока числятся на своих постах, по информации на сайте АСРОС. Но, как рассказали РБК источники в АСРОС, уже в пятницу, 3 ноября, штатное расписание может быть изменено.
Ян Арт покинет ассоциацию, но продолжит работать с председателем совета ассоциации Анатолием Аксаковым в Госдуме, где тот возглавляет комитет по финансовому рынку. «Сегодня мой последний рабочий день в ассоциации», — подтвердил РБК Ян Арт. Он проработал в ассоциации семь лет и отвечал за информационную политику. В пресс-службе АСРОС подтвердили информацию о его уходе.
Как сообщил источник, близкий к ассоциации, Алина Розенцвет также может покинуть АСРОС. В должности вице-президента ассоциации она проработала три года, курирует вопросы развития банковского регулирования. «В ассоциации сейчас идут преобразования, меняется стиль работы, пересматривается парадигма деятельности. Пока этот процесс не закончен, принимать решения рано», — сообщила Розенцвет в разговоре с РБК. В пресс-службе АСРОС лишь подтвердили ее текущий статус, отказавшись от комментариев о его возможном изменении.
Лариса Афанасьева с позиции вице-президента, директора Учебно-методического центра уже перешла на гораздо менее статусную должность начальника управления Учебно-методического центра. Связаться с ней не удалось. Эту перестановку также подтвердили РБК в пресс-службе АСРОС.
О дальнейшей судьбе Александра Хандруева в АСРОС неизвестно. Связаться с ним не удалось.
Будущее усиление
Одновременно с этим в руководство ассоциации приходят бывшие коллеги Георгия Лунтовского по ЦБ. В частности, по словам источников РБК, это Анатолий Козлачков, который с 1994 по 2000 год был заместителем директора юридического департамента ЦБ и, как характеризуют его коллеги, «стоял у истоков новейшего — постсоюзного — российского банковского законодательства».
В разговоре с РБК Козлачков подтвердил, что с 1 ноября назначен вице-президентом АСРОС и будет отвечать за правовые вопросы. Сейчас Анатолий Козлачков занимает должность партнера юридического центра «Право и консалтинг», ее он намерен сохранить.
Еще одним вице-президентом ассоциации, по словам собеседников РБК, может стать Сергей Татаринов, работавший директором департамента внешних и общественных связей ЦБ в период, когда Банк России несколько сроков подряд возглавлял Сергей Игнатьев. Эту информацию подтвердил РБК Анатолий Аксаков. Сам Татаринов отказался от комментариев, уточнив, что в настоящее время работает в ЦБ на позиции замдиректора департамента. Речь о департаменте полевых учреждений, который тоже подчинялся Георгию Лунтовскому во время его работы в ЦБ. По сведениям РБК, Сергей Татаринов рассматривает сделанное ему предложение, и если согласится, то сменит Яна Арта и возглавит объединенное с пресс-службой управление по информационной политике АСРОС.
Анатолий Аксаков считает приход новых кадров заметным усилением. По его словам, ранее у ассоциации не было ресурсов для привлечения, например, высокооплачиваемых специалистов в области права, но сейчас, с приходом крупнейших банковских игроков, это стало возможным. «Банки готовы вкладываться в хороших специалистов», — добавил Анатолий Аксаков.
По словам источника РБК, близкого к ассоциации, сейчас ее советом активно обсуждается увеличение размера членских взносов. Аксаков это комментировать не стал. «Сейчас для крупнейших банков взнос составляет 1,5–2 млн руб., и обсуждается его повышение в разы — до 6–8 млн руб., — рассказал собеседник РБК. — Для крупнейших банков это не станет проблемой, но региональные игроки могут не осилить повышенный в несколько раз, хоть и соразмерно их капиталу, взнос». Таким образом, ассоциация может превратиться в объединение крупнейших банков, добавляет он.
Реакция рынка
По мнению начальника отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислава Волкова, само назначение Лунтовского уже позволяет во многом определять политику ассоциации. С приходом его команды эти возможности будут еще шире.
Что касается АРБ, продолжает Волков, то текущая ситуация, скорее всего, скажется на активности и представительности встреч этой ассоциации с регулятором.
По мнению управляющего директора Национального рейтингового агентства Павла Самиева, комплектация Лунтовским новой команды знакомым по прошлой работе кадровым составом выглядит логичной. Но ассоциация не регулятор, предупреждает он, поэтому приходящим из ЦБ сотрудникам необходимо будет перестроить свой формат работы.
Изменение ранее традиционного для ассоциации формата, произошедшее с приходом новой команды, заметно, указывает источник РБК, знакомый с ситуацией внутри ассоциации. По его словам, дискуссии по прорабатываемым до этого в рамках ассоциации инициативам приторможены. «Коммуникации уже стали сложнее», — констатирует собеседник РБК.