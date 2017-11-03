Лоббисты собирают козыри

В ассоциацию «Россия» вслед за крупнейшими банками переходят сотрудники ЦБ

Ассоциацию «Россия», всегда бывшую на втором месте по значимости, превращают в главного банковского лоббиста. Для этого ее новый глава Георгий Лунтовский привлекает кадры из ЦБ

Георгий Лунтовский (Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС)

О смене команды в ассоциации «Россия» (АСРОС, недавно переименована в Ассоциацию банков России) РБК сообщили несколько источников, близких к ассоциации. Это происходит вслед за приходом нового главы — бывшего первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского.

«Ассоциацию покидает половина прежнего руководства», — рассказал один из собеседников РБК. «На смену им уже идет «десант» из бывших и действующих опытных сотрудников Центробанка», — уточнил другой источник РБК.

Это беспрецедентное усиление лоббистского ресурса одной из двух крупнейших банковских ассоциаций, которое, по сути, превращает АСРОС, всегда бывшую в тени Ассоциации российских банков (АРБ), в объединение номер один на банковском рынке, указывают источники РБК. «Учитывая, что ранее из АРБ в АСРОС перешел ряд крупнейших банков, я бы назвал это «шах и мат» в партии, разыгранной на рынке банковских ассоциаций», — говорит собеседник РБК из числа банкиров.

Противостояние между двумя крупнейшими банковскими ассоциациями — Ассоциацией российских банков (АРБ) и АСРОС — разгорелось летом. В июле о своем выходе из АРБ официально объявили Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк. В подписанном главами этих кредитных организаций заявлении говорилось о недовольстве работой руководства АРБ. Крупнейшие банки перешли в АСРОС, и она в середине сентября была переименована в Ассоциацию банков России, возглавил укрупнившуюся структуру первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. Одновременно был обновлен состав совета ассоциации, куда вошли крупнейшие банки.

Кадровые рокировки

Первым в команду Лунтовского в АСРОС на пост вице-президента из ЦБ перешел в октябре Алексей Войлуков. Он уже числится в составе руководства АСРОС на сайте ассоциации. В ЦБ Войлуков занимал пост заместителя директора департамента наличного денежного обращения. В ассоциации теперь он курирует аналитическую работу и вопросы развития банковского регулирования.



Одновременно был понижен в должности Сергей Медведев из старого топ-менеджмента АСРОС. До прихода Лунтовского Медведев был первым вице-президентом, курировал оперативное управление в ассоциации. Теперь у него пост руководителя аппарата председателя совета ассоциации, которым стал Анатолий Аксаков, сообщили в пресс-службе АСРОС. Ранее Аксаков занимал пост президента АСРОС.

Всего в руководстве АСРОС было шесть топ-менеджеров. Остальные пять (кроме Медведева) — вице-президенты Алина Розенцвет (Ветрова), Лариса Афанасьева, Ян Арт, Александр Хандруев, а также директор Центра международного сотрудничества ассоциации Светлана Коршикова — пока числятся на своих постах, по информации на сайте АСРОС. Но, как рассказали РБК источники в АСРОС, уже в пятницу, 3 ноября, штатное расписание может быть изменено.

Ян Арт покинет ассоциацию, но продолжит работать с председателем совета ассоциации Анатолием Аксаковым в Госдуме, где тот возглавляет комитет по финансовому рынку. «Сегодня мой последний рабочий день в ассоциации», — подтвердил РБК Ян Арт. Он проработал в ассоциации семь лет и отвечал за информационную политику. В пресс-службе АСРОС подтвердили информацию о его уходе.

Как сообщил источник, близкий к ассоциации, Алина Розенцвет также может покинуть АСРОС. В должности вице-президента ассоциации она проработала три года, курирует вопросы развития банковского регулирования. «В ассоциации сейчас идут преобразования, меняется стиль работы, пересматривается парадигма деятельности. Пока этот процесс не закончен, принимать решения рано», — сообщила Розенцвет в разговоре с РБК. В пресс-службе АСРОС лишь подтвердили ее текущий статус, отказавшись от комментариев о его возможном изменении.

Лариса Афанасьева с позиции вице-президента, директора Учебно-методического центра уже перешла на гораздо менее статусную должность начальника управления Учебно-методического центра. Связаться с ней не удалось. Эту перестановку также подтвердили РБК в пресс-службе АСРОС.

О дальнейшей судьбе Александра Хандруева в АСРОС неизвестно. Связаться с ним не удалось.

Будущее усиление

Одновременно с этим в руководство ассоциации приходят бывшие коллеги Георгия Лунтовского по ЦБ. В частности, по словам источников РБК, это Анатолий Козлачков, который с 1994 по 2000 год был заместителем директора юридического департамента ЦБ и, как характеризуют его коллеги, «стоял у истоков новейшего — постсоюзного — российского банковского законодательства».

В разговоре с РБК Козлачков подтвердил, что с 1 ноября назначен вице-президентом АСРОС и будет отвечать за правовые вопросы. Сейчас Анатолий Козлачков занимает должность партнера юридического центра «Право и консалтинг», ее он намерен сохранить.

Сергей Татаринов (слева) и Георгий Лунтовский. 2005 год (Фото: Михаил Фомичев / ТАСС)

Еще одним вице-президентом ассоциации, по словам собеседников РБК, может стать Сергей Татаринов, работавший директором департамента внешних и общественных связей ЦБ в период, когда Банк России несколько сроков подряд возглавлял Сергей Игнатьев. Эту информацию подтвердил РБК Анатолий Аксаков. Сам Татаринов отказался от комментариев, уточнив, что в настоящее время работает в ЦБ на позиции замдиректора департамента. Речь о департаменте полевых учреждений, который тоже подчинялся Георгию Лунтовскому во время его работы в ЦБ. По сведениям РБК, Сергей Татаринов рассматривает сделанное ему предложение, и если согласится, то сменит Яна Арта и возглавит объединенное с пресс-службой управление по информационной политике АСРОС.

Анатолий Аксаков считает приход новых кадров заметным усилением. По его словам, ранее у ассоциации не было ресурсов для привлечения, например, высокооплачиваемых специалистов в области права, но сейчас, с приходом крупнейших банковских игроков, это стало возможным. «Банки готовы вкладываться в хороших специалистов», — добавил Анатолий Аксаков.

По словам источника РБК, близкого к ассоциации, сейчас ее советом активно обсуждается увеличение размера членских взносов. Аксаков это комментировать не стал. «Сейчас для крупнейших банков взнос составляет 1,5–2 млн руб., и обсуждается его повышение в разы — до 6–8 млн руб., — рассказал собеседник РБК. — Для крупнейших банков это не станет проблемой, но региональные игроки могут не осилить повышенный в несколько раз, хоть и соразмерно их капиталу, взнос». Таким образом, ассоциация может превратиться в объединение крупнейших банков, добавляет он.

Реакция рынка

По мнению начальника отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислава Волкова, само назначение Лунтовского уже позволяет во многом определять политику ассоциации. С приходом его команды эти возможности будут еще шире.

Что касается АРБ, продолжает Волков, то текущая ситуация, скорее всего, скажется на активности и представительности встреч этой ассоциации с регулятором.

По мнению управляющего директора Национального рейтингового агентства Павла Самиева, комплектация Лунтовским новой команды знакомым по прошлой работе кадровым составом выглядит логичной. ​Но ассоциация не регулятор, предупреждает он, поэтому приходящим из ЦБ сотрудникам необходимо будет перестроить свой формат работы.

Изменение ранее ​традиционного для ассоциации формата, произошедшее с приходом новой команды, заметно, указывает источник РБК, знакомый с ситуацией внутри ассоциации. По его словам, дискуссии по прорабатываемым до этого в рамках ассоциации инициативам приторможены. «Коммуникации уже стали сложнее», — констатирует собеседник РБК.