Россияне в 2025-м взяли минимальный объем кредитов за шесть лет

В 2025-м объем выданных гражданам кредитов упал до ₽9,89 трлн — это минимум с 2019 года, подсчитали аналитики Frank RG. Самый сильный откат продемонстрировали POS-кредиты и ссуды наличными, ипотека восстановилась к декабрю
В 2025 году российские банки подписали с физическими лицами 27,5 млн кредитных договоров на 9,89 трлн руб., следует из статистики консалтинговой компании Frank RG (есть у РБК). По сравнению с 2024 годом объем предоставленных кредитов сократился на 25,6%, опустившись до шестилетнего минимума — в 2019-м аналогичный показатель составлял 9,2 трлн руб. В количественном выражении выдачи кредитов в России упали год к году в 1,8 раза. По числу заключенных сделок банки показали антирекорд с пандемийного 2020 года.

Выдачи и в денежном, и в количественном выражении снизились во всех сегментах. Во всех продуктах, кроме автокредитов, спад наблюдается второй год подряд.

  • В 2025 году банки предоставили россиянам кредиты наличными на 3,5 трлн руб., что почти на 39% ниже значений предыдущего года. Это худший результат за девять лет. Количество беззалоговых ссуд упало на 38% — до 19,6 млн сделок против 31,7 млн годом ранее. Но по этому параметру результат сопоставим с уровнями 2021 года. Средний чек нецелевого кредита вырос на треть (32%), до 191 тыс. руб. в декабре.
  • Объем выданной ипотеки за год снизился на 9%, до 4,3 трлн руб., несмотря на то что в начале отчетного периода наблюдался спад более чем на 50% в годовом выражении. Восстановление на рынке началось с июня — продажи кредитов на жилье увеличивались от месяца к месяцу по мере снижения ключевой ставки. За весь год россияне заключили 902,2 тыс. ипотечных договоров, что на 18% меньше результата 2024 года.
  • Рынок автокредитования завершил 2025 год сокращением примерно на четверть в денежном и количественном выражении. Объем предоставленных ссуд составил 1,71 трлн руб., а число заключенных договоров — 1,2 млн. Однако 2024 год можно считать самым успешным для этого сегмента — выдачи автокредитов тогда были на максимуме за все время наблюдений.
  • В прошлом году банки предоставили 5,8 млн POS-кредитов на покупку товаров на 277,6 млрд руб. По сравнению с 2024-м объем выдач снизился на 36%, а количество — на 61%. Сегмент пережил мощный откат — число и сумма заключенных договоров оказались на минимуме за всю историю наблюдений (с 2014 года).

Только в декабре россияне оформили 2,4 млн кредитных договоров на 1,33 трлн руб. Это максимальная сумма за полтора года. По сравнению с ноябрем выдачи в количественном выражении почти не изменились, а вот объем вырос на 29,4%. Драйвером рынка под конец года стала ипотека. В декабре продажи кредитов на жилье превысили 800 млрд руб. Как следует из статистики Frank RG, больше было только в августе—сентябре 2023 года, когда наблюдался всплеск спроса на рынке перед ужесточением условий льготных госпрограмм. В последний месяц 2025 года российский рынок ипотеки снова столкнулся с «эффектом дедлайна» — банки фиксировали всплеск спроса на кредиты в преддверии пересмотра условий программы семейной ипотеки, писал РБК.

Что изменилось на рынке кредитования в 2025 году

  • Банки снижали ставки по кредитам, но незначительно

С июня 2025 года Банк России пять раз подряд снижал ключевую ставку, до текущих 16%. На этом фоне банки пересматривали условия по кредитным продуктам. По данным ЦБ, к октябрю средневзвешенная ставка по ссудам до одного года достигла 27,98% годовых, что на 1,2 п.п. меньше значения до начала цикла смягчения денежно-кредитной политики. По кредитам от одного года ставки ушли вниз на 2,4 п.п., до 16,6%. Стоимость необеспеченных кредитов для потребителей даже незначительно выросла, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги» Московской биржи: с начала июня по 25 декабря 2025 года средняя ставка по таким ссудам выросла на 0,33 п.п., до 33,78% годовых.

  • В России заработал период охлаждения при выдаче кредитов

1 сентября 2025 года вступил в силу закон № 9-ФЗ, регламентирующий доступ заемщиков к кредитным деньгам. Банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны соблюдать период охлаждения между подписанием договора с клиентом и фактическим перечислением ему средств. Для кредитов и займов от 50 тыс. до 200 тыс. руб. временной промежуток составляет четыре часа, а для ссуд от 200 тыс. руб. — двое суток. Исключения, в частности, сделаны для ипотеки, автокредитов и POS-кредитов, когда деньги переводятся сразу продавцу, а также ссуд, которые оформляются непосредственно в отделениях банков и МФО.

Мера направлена на защиту клиентов от оформления кредитов без добровольного согласия — например, под давлением мошенников.

  • ЦБ запретил оценивать доходы потенциальных заемщиков на основе их кредитных историй

В течение всего 2025 года Банк России занимался настройкой регулирования оценки платежеспособности заемщиков так, чтобы кредитные организации все больше опирались на официальные данные о доходах. С июля 2025 года кредиторам запрещено рассчитывать долговую нагрузку клиента, опираясь на данные из бюро кредитных историй (БКИ). С 1 сентября при выдаче ссуд на сумму от 200 тыс. руб. банки могли опираться только на официальные данные. Временное послабление было сделано лишь для автокредитов, но с начала 2026 года запрет распространился и на этот сегмент.

  • Выросла доля отказов потенциальным заемщикам

Новые ограничения, а также действующие жесткие макропруденциальные меры ЦБ (надбавки и лимиты) влияли на риск-политику банков. На протяжении прошлого года бюро кредитных историй фиксировали увеличение доли отказов по кредитным заявкам в разных сегментах — например, в ипотеке. В декабре банки одобрили только 18% от всех обращений за розничными кредитами, оценивали в Национальном бюро кредитных историй.

Недогибченко Георгий
Банки потребкредитование Ипотека автокредитование кредитование
