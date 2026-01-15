МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в Уссурийске
МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в частном доме в Уссурийске, на котором видно, как сотрудники МЧС России разбирают завалы и выносят пострадавших.
Сообщение о происшествии на улице Воровского поступило в пожарно-спасательную службу в 15:20 по местному времени. Спасатели прибыли через четыре минуты и обнаружили под завалами мужчину и двух женщин, которых передали медикам.
На месте продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва — пожарные тушат локальное горение на площади около 2 кв. м. В операции участвуют 24 сотрудника МЧС и пять единиц спецтехники.
