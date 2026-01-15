 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в Уссурийске

МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в Уссурийске
Video

МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в частном доме в Уссурийске, на котором видно, как сотрудники МЧС России разбирают завалы и выносят пострадавших.

В Уссурийске после взрыва газа в доме людей вытащили из-под завалов
Общество
Фото:МЧС России по Приморскому краю

Сообщение о происшествии на улице Воровского поступило в пожарно-спасательную службу в 15:20 по местному времени. Спасатели прибыли через четыре минуты и обнаружили под завалами мужчину и двух женщин, которых передали медикам.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва — пожарные тушат локальное горение на площади около 2 кв. м. В операции участвуют 24 сотрудника МЧС и пять единиц спецтехники.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Уссурийск взрыв газа жилой дом видео последствия
Материалы по теме
В Уссурийске после взрыва газа в доме людей вытащили из-под завалов
Общество
Взрыв газа стал причиной пожара в многоэтажке в Твери
Общество
Три квартиры загорелись после взрыва газа в Свердловской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
ФСИН выступил с опровержением после сообщений об УДО маньяка Шипилова Общество, 12:24
В США застопорилось принятие закона о регулировании крипторынка Крипто, 12:18
На Камчатке ввели режим ЧС после гибели людей при сходе снега с крыш Общество, 12:17
Стинг выплатил The Police почти $800 тыс в споре за авторские отчисления Общество, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Маск ограничил редактирование фото в Grok после скандала с «раздеванием» Life, 12:13
В Исландии сочли почти неизбежным вступление в ЕС из-за США и Гренландии Политика, 12:12
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Клуб КХЛ назначил третьего за сезон главного тренера Спорт, 12:09
Главу отделения почты заподозрили в поджоге здания ради кражи ₽60 млн Общество, 12:06
Защита назвала «сырым» обвинение против главврача роддома в Кузбассе Общество, 12:05
Гибкие льготы в России: итоги исследования и основные тренды Компании, 12:00
Следствие запросило арест для завотделением роддома в Новокузнецке Общество, 11:57
Одиночество топ-менеджера: как расти дальше, если вы уже на пике карьеры Образование, 11:54
Мэр Лондона указал министрам, что делать, чтобы ИИ не отобрал работу Общество, 11:46