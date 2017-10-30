Выкуп за объединение

Миноритарные акционеры помешали слиянию «Возрождения» и Промсвязьбанка

Банк связывает отказ от итогового шага в объединении с неспокойной рыночной ситуацией. Против объединения выступили акционеры-миноритарии, утверждает источник РБК

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Мажоритарные акционеры Промсвязьбанка (ПСБ) и «Возрождения» решили отложить их реорганизацию и объединение, сообщили оба банка в пятницу, 27 октября. Вопрос о реорганизации в форме присоединения банка «Возрождение» к Промсвязьбанку был вынесен на внеочередные собрания акционеров обоих банков, назначенные на 26 октября. Однако эти собрания акционеров были признаны несостоявшимися, основанием в обоих случаях стало, согласно сообщениям банков, отсутствие кворума.

Как говорится в сообщении Промсвязьбанка, вопрос о присоединении «Возрождения» отложен по решению мажоритарных акционеров. В числе причин — неспокойствие на банковском рынке, пояснил Bloomberg председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. «Мы торопились и спешили объединить банки, но последний месяц в том числе привнес дополнительные осторожности. С учетом обстоятельств текущих наше объединение и наше быстрое движение вперед может трактоваться не совсем правильно. Мы действуем гораздо осторожнее в последнее время. В целом мы видим неспокойствие на банковском рынке, в сфере особенно частного сектора». Вместо объединения планируется рассмотреть альтернативный вариант развития банков — создание на основе банка «Возрождение» digital-банка. В связи с этим «Возрождение» и ПСБ продолжат работать на отдельных балансах и отчетности.

Такое решение стало сюрпризом как для внешних наблюдателей, так и для некоторых инсайдеров.

Несостоявшийся бренд

Приостановка процесса объединения банков идет вразрез со всеми предпринятыми ранее Промсвязьбанком и банком «Возрождение» действиями и публичными заявлениями. Решение о вынесении вопросов об объединении на внеочередные собрания акционеров обоих банков было принято 15 сентября, тогда в банках заявляли, что работа в этом направлении велась давно. «Банки уже два года работают в рамках одного банковского холдинга, за это время проведена большая работа по интеграции, — комментировали в Промсвязьбанке решение совета директоров о созыве общих собраний акционеров. — Банки перешли на единую операционно-технологическую платформу, централизованы управленческие функции, унифицирована продуктовая линейка, выстроены кросс-продажи».

Как сообщал РБК, ПСБ подал заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков ПСВБАНК (Промсвязьбанк — «Возрождение») и PSVBANK (Promsvyazbank Vozrozhdenie). Таким должен был стать новый бренд после объединения двух банков.

Представитель банка говорил РБК, что новый бренд и стратегия по его позиционированию будут представлены в 2018 году, тогда же начнется переоформление офисов. Также планировался запуск новой цифровой платформы.

Агентства, рейтингующие оба банка, учитывали объединение как наиболее вероятный вариант развития событий. «Наш базовый сценарий предусматривал объединение банков до конца 2017 года», — говорит аналитик S&P Екатерина Марушкевич. Завершение присоединения банка «Возрождение» ожидали и в Moody's, говорится ​в кредитном заключении агентства. Сразу ряд факторов позволял оценить пользу присоединения: в частности, Промсвязьбанк мог увеличить капитал, улучшить качество активов, а также пополнить клиентскую базу лояльными клиентами, которых у «Возрождения» довольно много, отмечали эксперты на момент объявления о решении совета директоров. «Все технические детали, в том числе с регулятором, были согласованы», — говорит и источник РБК в ПСБ. «В таких условиях тот факт, что мажоритарий решил отложить решение по сделке, выглядит неожиданным, — отмечает Екатерина Марушкевич. — Однако позиция миноритариев, желавших выкупа их долей, могла стать одним из факторов, обусловивших это решение, ведь для покупки нужны средства. При этом капитал Промсвязьбанка в последнее время снижался: если на 1 августа он составлял 6,67%, на 1 сентября — 6,51%, то на 1 октября — 6,49% при норме для системообразующих банков, установленной ЦБ, 6,1%, а с января 2018 года — 7,025%».

В такой ситуации выбор диаметрально противоположной стратегии развития представляется экспертам крайне странным. «Объединение банков готовится и реализовывается достаточно длительное время, стоит вспомнить хотя бы присоединение Импэксбанка к Райффайзенбанку, которое заняло несколько лет, — напоминает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. — Это трудоемкое и затратное решение, если оно выходит в стадию собрания акционеров, значит, все было проработано и подготовлено, однако почему-то в итоге решение не было принято. При этом столь молниеносное принятие решения об альтернативном варианте развития выглядит странным».

«Теперь же объединение банков в эти сроки представляется крайне маловероятным. Собрание по этому вопросу может быть созвано повторно, однако, судя по всему, контролирующие акционеры решили проанализировать альтернативную стратегию развития банков, не предполагающую их объединение», — рассуждает Марушкевич.

Официальная версия

ИТ-платформа «Возрождения» имеет меньший масштаб, чем у Промсвязьбанка, что дает возможность «для более быстрой разработки, внедрения новых ИТ-технологий обслуживания и последующего тиражирования в том числе клиентам ПСБ». Акционеры отметили общий тренд на диджитализацию и посчитали, что скорость разработки и мобильность помогут новому проекту добиться успеха.

«Основа для такой ИТ-синергии уже создана — оба банка перешли на унифицированную операционно-технологическую платформу», — подчеркивается в пресс-релизе банка.

Что пошло не так

Как рассказал источник РБК, знакомый с ходом голосования, миноритарии рассчитывали на объединение, но голосовали против в расчете заработать. По закону об акционерных обществах им в таком случае должна быть выставлена оферта.

«Если миноритарные акционеры голосуют против принятия решения о реорганизации, мажоритарный акционер должен направить им оферту с предложением выкупа акций по рыночной стоимости», — отмечает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. — Возможно, мажоритарий, оценив свои расходы, решил отказаться пока от такого решения».

В банке своих оценок расходов и готовности их осуществить не дают. Вместе с тем там отмечают, что Промсвязьбанк с запасом выполняет все нормативы, а его буфер ликвидности составляет порядка 250 млрд руб. «Банк с запасом выполняет все нормативы, в случае необходимости по итогам годовой отчетности рассмотрит вопрос о включении прибыли в капитал», — добавил представитель Промсвязьбанка.

Согласно информации источника, «миноритарии, которые голосовали против, должны были получить кэш, но, видно, у банка нет желания выкупать акции или средств для оферты, поэтому решение об объединении было отложено».

По оценкам аналитика Льва Дрофа из Moody's, только на выкуп 9,9% акций банка у пенсионных фондов группы «Сафмар» (НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие», на которых совокупно приходится 9,9% акций ПСБ) ​понадобилось бы 9,4 млрд руб. Также выкупать пришлось бы и доли остальных миноритариев.

НПФ «Будущее» (владеет 10% акций банка), НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» отказались комментировать ситуацию. В банке «Россия» РБК сообщили, что получили акции банка «Возрождение» по сделке РЕПО с Промсвязьбанком. «Акции не являются предметом инвестиционного интереса АБ «Россия», — говорится в сообщении банка. — В настоящее время сделка закрыта и АБ «Россия» не владеет акциями «Возрождения». Остальные миноритарии обоих банков пока не ответили на запросы РБК.

Другим фактором, который мог обусловить итоги собрания, эксперты называют несогласование сделки о присоединении «Возрождения» с регулятором. «Вторым фактором, который мог обусловить отказ от сделки, могло быть отсутствие предварительного согласования с ЦБ, который оценивает достаточность финансового состояния банка-присоединителя», — рассуждает Игорь Дубов. В Промсвязьбанке вопросы согласования этого присоединения не комментируют.

Реакция рынка

Бумаги «Возрождения» по итогам торгов на Московской бирже в пятницу подешевели на 3,68%, до 589 руб. за обыкновенную акцию. Привилегированные акции подешевели на 0,93%, до 159 руб. за бумагу.