Недружественное размещение

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Газета № 172 (2669) (1110) Бизнес, 10 окт, 13:40
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Как продажа акций UC Rusal повлияет на IPO En+
Акционеры UC Rusal — ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и структура Виктора Вексельберга — продадут на открытом рынке 3% акций компании. Это может отнять часть спроса у IPO En+ Олега Дерипаски, полагают эксперты
Михаил Прохоров (слева) и Виктор Вексельберг (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Пока не поздно

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продаст 0,7% акций UC Rusal, а​ структура Виктора Вексельберга Lamesa Holding — 2,3% акций по процедуре ускоренного построения книги заявок (Accelerated Bookbuilt Offering), сообщили РБК источники, ​​ знакомые с условиями размещения. На момент закрытия торгов на Гонконгской бирже 10 октября этот пакет стоил около $341 млн. Представители «Реновы» Вексельберга и ОНЭКСИМа от комментариев отказались.

Акции компании на Московской бирже после объявления о сделке начали снижаться и к закрытию торгов подешевели до 41,7 рубля (-5,2%). Размещение планируется завершить 13 октября на Гонконгской бирже и 20 октября — на Московской. В рамках сделки для продающих акционеров действуют ограничения на продажу акций (lock-up period) в течение 90 дней.

Доля Прохорова в UC Rusal, таким образом, снизится до 6%, он сохранит право на вето по условиям акционерного соглашения, заключенного между основными акционерами UC Rusal — En+ (48,13%), ОНЭКСИМом, Sual Partners (сейчас — 22,8%) и швейцарской Glencore (8,75%). Оно действует, пока доля ОНЭКСИМа в компании не снизилась до менее 5%. Доля структур Вексельберга и Блаватника в UC Rusal, соответственно, снизится до 20,5%.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на источники о желании ОНЭКСИМа выйти из капитала UC Rusal, но источник, близкий к компании Прохорова, тогда опровергал это РБК. Во вторник, 10 октября, представитель ОНЭКСИМа отказался от комментариев.

За год алюминий подорожал более чем на треть на новостях из Китая, крупнейшего потребителя этого металла, где власти закрывают заводы. Возможно, что у акционеров UC Rusal нет уверенности в том, что в следующем году тренд не развернется, и потому им выгодно продать эти бумаги именно сейчас, полагает директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максим Худалов.

Недружественное размещение

Прохоров с Вексельбергом приняли решение разместить свои акции UC Rusal не только на пике цен на алюминий, но и менее чем через неделю после объявления об IPO в Лондоне и Москве компанией En+ Олега Дерипаски, которой принадлежит 48,13% в UC Rusal.

En+ объявила об IPO в Лондоне и Москве в минувший четверг, 5 октября. Компания хочет привлечь около $1,5 млрд, объем размещения неизвестен, банк-организатор оценил ее в $9–12 млрд. IPO обещает стать первым размещением российской компании в Лондоне с введения Западом санкций против России в 2014 году. Представитель En+ от комментариев отказался, источник, близкий к IPO, сообщил РБК, что планы компания не изменила.

Отношения между акционерами UC Rusal никогда не были простыми, до 2014 года стороны пребывали в открытом конфликте, закончившемся заключением мирового соглашения.

ОНЭКСИМ с лета 2016 года искал покупателя на часть своего пакета в UC Rusal — 12% из 17,02%. Сначала на него претендовал бизнесмен Сулейман Керимов, а после того как он сошел с дистанции, в переговоры вступила Sual Partners Вексельберга и Блаватника (на тот момент владевшая 15,8% Rusal). За этими переговорами внимательно следил Дерипаска, который опасался роста влияния Sual Partners в компании.

В феврале 2017 года ОНЭКСИМ разместил 3,3% UC Rusal на бирже (что считалось частью сделки с Вексельбергом). Накануне этого Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники выпустили сообщения о планах UC Rusal провести допэмиссию и продать 20% акций на Лондонской бирже, что размыло бы доли всех акционеров компании. Источники РБК назвали эти сообщения «уткой» и «провокацией», направленной на то, чтобы помешать сделке ОНЭКСИМа с Sual Partners.

Тем не менее в августе 2017 года Вексельберг с Блаватником приобрели 7% UC Rusal у ОНЭКСИМа, причем по той же цене, по которой размещал свой пакет Прохоров в феврале, несмотря на то что с начала года капитализация алюминиевой компании выросла на 77%, до $11,4 млрд. Sual заплатил $503,885 млн, на Гонконгской бирже этот пакет на тот момент стоил $719,8 млн. Для этой сделки акции UC Rusal были оценены в 3,7 гонконгского доллара.

Нынешнее ускоренное размещение пакетов алюминиевой корпорации может повлиять на IPO En+. Такой избыток предложения акций алюминиевых компаний грозит некоторым отвлечением спроса от бумаг En+, считает аналитик БКС Олег Петропавловский. Следует ли считать неожиданный выход Прохорова и Вексельберга на биржу ответом на февральские «провокации», якобы исходившие от Дерипаски, — аналитики обсуждать отказались.

Организаторами размещения принадлежащих ОНЭКСИМу и Вексельбергу акций UC Rusal выступают Goldman Sachs и «Ренессанс Капитал». В IPO En+ участвуют другие банки —  Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS и «Атон».

Ориентир цены в рамках размещения 3% акций UC Rusal сейчас составляет 5,4–5,5 гонконгского доллара за бумагу ($0,69–0,71). Исходя из этого диапазона, Прохоров с Вексельбергом вместе смогут привлечь $314,6–323,8 млн. В том числе Вексельберг привлечет до $245 млн, тогда как в августе он заплатил за это количество бумаг $175 млн.​

UC Rusal в цифрах

Компания занимает второе место в мире по производству алюминия после китайской Hongqiao.

В первом полугодии компания произвела 1,8 млн т алюминия, что незначительно ниже, чем в январе—июне прошлого года.

Показатель прибыльности компании EBITDA в первом полугодии выросла в 1,5 раза, составив $985 млн, рентабельность по этому показателю — 20,7%.

Цена тонны алюминия на LME составляет $2158 (на 10 октября).

Затраты на электричество при производстве алюминия у UC Rusal составляют $295 на тонну против $578 на тонну у китайских компаний (оценки Citi Research).

Free float компании после сделки увеличится до 16,3%.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal , Михаил Прохоров , ОНЭКСИМ , Виктор Вексельберг
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