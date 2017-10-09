В тихом шествии

Митинг оппозиции 7 октября стал самым малочисленным за год

В Москве прошла акция сторонников Навального за его допуск к президентским выборам. Митинг прошел почти без задержаний и стал самым малочисленным из московских акций политика. Политологи связали это с отсутствием яркого повода

Митинг сторонников Навального в Москве (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Столичный митинг

В субботу, 7 октября, в день рождения президента Владимира Путина в десятках российских городов прошли митинги оппозиции в поддержку Алексея Навального, находящегося под административным арестом. В большинстве городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, акции не были согласованы властями.

Несанкционированный митинг в столице начался на Пушкинской площади. Туда пришли от 700 (по оценке МВД) до 3 тыс. (по мнению московского штаба Навального) человек. Это значительно меньше, чем во время акций сторонников оппозиционера 12 июня (тогда на Тверскую пришли 5–7 тыс. человек) и 26 марта (по разным оценкам, митинг в Москве собрал от 7 тыс. до 25 тыс. человек). Число вышедших на площадь в столице в субботу оказалось ближе к акциям «Стратегия-31» — протестам на Триумфальной площади с 2009 года, посвященным защите свободы собраний, прописанной в 31 статье Конституции.

Впрочем, представителей столичного штаба не огорчило уменьшение числа протестующих. «Учитывая погоду [в Москве во время митинга шел дождь] и то, что на акции не было лидеров, наш митинг дал отличный результат», — сообщил РБК член московского штаба, пожелавший остаться неизвестным. Положительно оценил акции и сам Навальный, сообщил «Дождь».

Среди сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией, по наблюдениям корреспондента РБК, было много молодых людей и несовершеннолетних школьников. На оцепленной полицией площади участники скандировали «Навальный — наш президент» и «Один, два, три, Путин — уходи, четыре, пять, шесть, Путин должен сесть». Они держали плакаты «Не признаем президента, что боится конкуренции» и надувные шары в форме уточек — намек на расследование Навального о связанной с премьером Дмитрием Медведевым резиденцией в Плесе, где располагается домик для уточки. Активисты требовали отправки президента на пенсию (7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 65 лет, по одобренному Думой закону со следующего года пенсионный возраст для госслужащих увеличат до 65 лет). Полиция уговаривала собравшихся разойтись и «не мешать проходу граждан».

Через час большая часть протестующих во главе с координатором московского штаба Навального Николаем Ляскиным двинулась по Тверской в сторону Кремля, скандируя «Свободу Навальному!» Активисты намеревались дойти до Манежной площади, но в это время в оппозиционных Telegram-каналах «Протестная Москва» и «Свобода действий» начали появляться предупреждения о том, что площадь оцеплена и к ней стягивают автозаки. В результате участники митинга развернулись у Манежной площади и начали возвращаться к памятнику Пушкину. Акция продолжалась с 14:00 до 18:00 часов. После этого группа протестующих отправилась на Манежную площадь, где, как сообщается в твиттере «Протестной Москвы», активисты решили провести всю ночь. В телеграм-канале ФБК заявил, что не является организатором акции на Манежной и не несет за нее ответственность. Около 23:00 участники протеста начали расходиться.

На митинге в Москве были задержаны всего несколько человек, причем одного задержали за раздачу листовок, а второго — «якобы за распространение секретной информации, за съемку полицейского», сообщил РБК Максим Кац, глава предвыборного штаба экс-депутата Думы Дмитрия Гудкова. По его словам, задержанного за съемку активиста отпустили из ОВД Тверского района после вмешательства муниципального депутата Дмитрия Третьякова. Накануне Гудков призвал муниципальных депутатов помогать задержанным в ходе акции. Всего, по данным «ОВД-Инфо», к 19:00 митинги прошли в 25 городах из 80 заявленных, и на них были задержаны 139 человек. Самыми громкими инцидентами в ходе митингов стали задержание пенсионерки в Самаре и избиение студента полицейскими в Якутске.

Малочисленность митингов сторонников Навального объясняется отсутствием «особой мотивации», пояснил РБК глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Спад интереса к акциям связан с отсутствием самого Навального, полагает политолог Игорь Бунин. «Кроме того, ряд оппозиционеров считает, что день рождения — глупый и надуманный повод [для акции]», — добавил он.

Накануне митингов полиция пришла с обыском в московский штаб Навального. Причину обыска сотрудники правоохранительных органов сотрудникам штаба не назвали. Ранее, 6 октября, Мосгорсуд оставил политика под арестом, к которому его приговорил Симоновский суд за «неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста». Сам Навальный был задержан 29 сентября, потом политика отпустили на волю до суда, а 2 октября суд постановил арестовать его на 20 суток. В тот же день Савеловский суд приговорил к 20 суткам ареста руководителя его штаба Леонида Волкова. Навальный назвал свое задержание «подарком на путинский юбилей». Оппозиционер призвал своих сторонников в субботу выйти на митинги с требованиями допустить его к президентским выборам и обеспечить в России политическую конкуренцию. Тогда ролики с призывами допустить Навального к президентским выборам​ записали актрисы Ирина Вилкова и Яна Троянова, режиссеры Андрей Звягинцев и Виталий Манский, музыкант Алексей Кортнев, журналист Ася Казанцева и бизнесмен Евгений Чичваркин.

По мнению политтехнолога Вячеслава Смирнова, напротив, митинг на Тверской собрал не так уж мало человек, если учесть, что он несогласованный. Наличие среди сторонников оппозиционера большого количества подростков и студентов свидетельствует о том, что в его штабе нет управленцев среднего звена, полагает эксперт.​

Акция в Питере

Акция в поддержку Алексея Навального и Леонида Волкова в Петербурге началась около 18:00 на Марсовом поле. До ее начала активистам раздавали листовки с приглашениями на бесплатный показ фильма «Крым» в кинотеатре «Родина». На листовках стояла подпись вице-губернатора Петербурга Константина Серова, который подтвердил «Фонтанке» подлинность приглашений.

Вскоре после старта митинга начались задержания: полиция преградила дорогу митингующим на пересечении Литейного и улицы Некрасова. По данным «ОВД-Инфо», к 21:00 в Петербурге были задержаны 62 человека. В ходе задержаний активистка Марина Букина получила травму головы. Она рассказала изданию «Бумага», что ее удалил дубинкой представитель Росгвардии, когда она пыталась защитить еще одного задержанного — журналиста Давида Френкеля.

Задержания продолжались до 21:30, но через час около 40 участников акции, задержанных за нарушения ПДД, были отпущены. При этом двое сотрудников петербургского штаба Навального были оштрафованы на 20 тыс. рублей каждый за нарушение порядка организации митинга. К 22:00 официальная часть акции закончилась, но около 300 человек остались на Дворцовой площади.

Всего, по оценкам корреспондента РБК, мероприятие посетили около 5 тыс. человек, в петербургском штабе Навального РБК рассказали о 7 тыс. участников. Местное МВД оценило численность протестующих в 1,8 тыс. человек.

Всего в ходе акций в поддержку Навального 7 октября были задержаны не менее 271 человека, сообщает «ОВД-Инфо». Помимо Петербурга, больше всего человек было задержано в Ярославе (не менее 54) и в Липецке (около 20). Всего задержания прошли в 26 городах.