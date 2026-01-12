 Перейти к основному контенту
В сенате США предупредили о рисках ударов по Ирану

Часть сенаторов предостерегают от военных ударов по Ирану, опасаясь сплочения народа против США. Администрация готовит варианты действий перед встречей Трампа с высокопоставленными чиновниками
Рэнд Пол
Рэнд Пол (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Два влиятельных американских сенатора — республиканец Рэнд Пол и демократ Марк Уорнер — предостерегают от военных действий против Ирана, пишет Reuters.

«Я не уверен, что бомбардировка Ирана приведет к желаемому результату», — заявил Пол.

Уорнер напомнил, что свержение иранского правительства в 1953 году в итоге привело к подъему исламского режима в конце 1970-х годов. По мнению сенатора, удары США по Ирану могут сплотить иранцев вокруг правительства «так сильно, как режиму это сделать не удавалось».

Другой влиятельный сенатор Линдси Грэм поддерживает удары по Ирану. Он призвал президента Дональда Трампа «убить тех лидеров, которые убивают людей». «Вы должны положить этому конец», — попросил он.

Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии
Политика
Фото:Reuters

Трамп ранее заявил, что США рассматривают «очень сильные» варианты действий в отношении Ирана в связи с охватившими страну протестами и гибелью участников акций. Республиканец не исключил удара по Ирану для поддержки протестующих и сообщил, что Исламская республика начинает пересекать красную черту.

Во вторник, 13 января, запланирована встреча Трампа с госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом. The Wall Street Journal узнала, что в преддверии этой встречи ведомствам рассылают служебные записки с просьбой предоставить информацию о мерах реагирования на ситуацию с Ираном, включая потенциальные военные цели и варианты экономического давления.

Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии
Политика
Фото:Reuters

В последние дни главе Белого дома уже представили несколько предварительных планов действий: от возможных ударов до вариантов, не влекущих военных действий.

Среди вариантов с применением силы — удары по иранским службам безопасности, но в администрации опасаются, что подобные действия приведут к «непреднамеренному сплочению иранского народа в поддержку правительства» или вынудят Иран принять ответные меры с применением собственной военной силы.

Иранская сторона пообещала атаковать военные базы США в регионе, если Трамп отдаст приказ о нападении.

По информации Axios, есть «некинетические» варианты действий, в том числе объявление о направлении авианосной ударной группы в регион, кибератаки и информационные операции против Тегерана.

Читайте РБК в Telegram.

