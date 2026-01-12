Кулеба описал свои отношения с Ермаком анекдотом

Дмитрий Кулеба (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Бывший министр иностранных дел Украины описал свои отношения с бывшим главой офиса президента Андреем Ермаком анекдотом. Об этом дипломат рассказал в интервью «Украинской правде».

Он заявил, что их новогодняя встреча с Зеленским могла бы и не состояться, если бы Ермак оставался на своей должности, поскольку глава офиса «не любил его».

«Знаете, как в анекдоте? Верующий человек тонет в море, обращается к Богу и говорит: «Я прожил праведную жизнь, соблюдал все заповеди, никогда тебя ни о чем не просил, Боженька, одна просьба — спаси меня, пожалуйста, и я до конца жизни буду еще ревностнее исполнять твои законы», — рассказал Кулеба. — Ничего не случается, он тонет, умирает и предстает перед Богом. Он говорит: «Боже, я же всю жизнь посвятил тебе, почему ты меня в последний момент не спас? Я же один раз тебя о чем-то попросил!» Бог смотрит на него, вздыхает и говорит: «Ну не нравишься ты мне».

«Ну вот не нравился я ему», — заключил он.

Кулеба занимал пост главы МИД Украины с 2020 по 2024 год. Как писала газета Politico со ссылкой на источники, своей должности он лишился из-за неприязни со стороны Ермака. По их словам, Ермак хочет больше контроля над ведомством. Глава офиса также ушел с поста в 2025 году на фоне коррупционного скандала, связанного с «делом Миндича».

5 января 2026 года украинский президент Владимир Зеленский впервые после отставки публично встретился с Кулебой. По словам дипломата, они «по-человечески поговорили» и договорились, что президент подумает над тем, как он видит их взаимодействие.