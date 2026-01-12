 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кулеба описал свои отношения с Ермаком анекдотом

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Бывший министр иностранных дел Украины описал свои отношения с бывшим главой офиса президента Андреем Ермаком анекдотом. Об этом дипломат рассказал в интервью «Украинской правде».

Он заявил, что их новогодняя встреча с Зеленским могла бы и не состояться, если бы Ермак оставался на своей должности, поскольку глава офиса «не любил его».

«Знаете, как в анекдоте? Верующий человек тонет в море, обращается к Богу и говорит: «Я прожил праведную жизнь, соблюдал все заповеди, никогда тебя ни о чем не просил, Боженька, одна просьба — спаси меня, пожалуйста, и я до конца жизни буду еще ревностнее исполнять твои законы», — рассказал Кулеба. — Ничего не случается, он тонет, умирает и предстает перед Богом. Он говорит: «Боже, я же всю жизнь посвятил тебе, почему ты меня в последний момент не спас? Я же один раз тебя о чем-то попросил!» Бог смотрит на него, вздыхает и говорит: «Ну не нравишься ты мне».

«Ну вот не нравился я ему», — заключил он.

Кулеба предупредил о «долгой войне» без неприятной сделки
Политика
Дмитрий Кулеба

Кулеба занимал пост главы МИД Украины с 2020 по 2024 год. Как писала газета Politico со ссылкой на источники, своей должности он лишился из-за неприязни со стороны Ермака. По их словам, Ермак хочет больше контроля над ведомством. Глава офиса также ушел с поста в 2025 году на фоне коррупционного скандала, связанного с «делом Миндича».

5 января 2026 года украинский президент Владимир Зеленский впервые после отставки публично встретился с Кулебой. По словам дипломата, они «по-человечески поговорили» и договорились, что президент подумает над тем, как он видит их взаимодействие.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дмитрий Кулеба Андрей Ермак Украина анекдот
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Материалы по теме
Кулеба предупредил о «долгой войне» без неприятной сделки
Политика
FT рассказала об исполнении прогноза Кулебы о конфликте
Политика
На Украине опровергли слова Кулебы о бегстве «как вор ночью»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Тренды-2026: на что делают ставку МСП Отрасли, 10:34
Фьючерсы на криптовалюту: топ-8 стратегий для инвесторов Инвестиции, 10:29
Глава Севастополя рассказал о повреждениях домов во время ночной атаки Политика, 10:23
Как изменилась десятка крупнейших застройщиков жилья России в 2025 году Недвижимость, 10:20
Инвестиция в будущее страны: кто готовит новое поколение руководителей Стиль, 10:09
Как по маслу: какие перспективы открывает выпуск биотоплива Отрасли, 10:09
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Во сколько обходится владение электрокаром в России. Мы все посчитали Авто, 10:00
ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае Политика, 09:56
В «Кащенко» назвали основные жалобы москвичей при обращении к психиатрам
РАДИО
 Общество, 09:51
Смена массового найма на «золотой состав»: как бизнес борется с текучкойПодписка на РБК, 09:50
Кулеба назвал референдум по Донбассу защитой от «политической похоти» Политика, 09:49
Белый дым. Ученые назвали три главных фактора карьеры в компании Образование, 09:45
Секретная служба нашла подозрительный предмет перед кортежем Трампа Политика, 09:38