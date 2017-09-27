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Академики сделали прикладной выбор
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Академики сделали прикладной выбор
Газета № 162 (2659) (2709) Общество, 26 сен, 18:13
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Академики сделали прикладной выбор
На выборах в РАН победил Александр Сергеев
Академики избрали главой РАН директора нижегородского Института прикладной физики РАН Александра Сергеева. В первом туре кандидат, поддержанный прежним главой РАН и ректором МГУ, также лидировал
Александр Сергеев (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Молодой победитель

В Российской академии наук (РАН) объявили результаты второго тура выборов президента организации. Избранным главой РАН стал директор Института прикладной физики 62-летний Александр Сергеев: он получил 1045 голосов. Его соперником по второму туру был руководитель Института океанологии им. П.П. Ширшова Роберт Нигматулин (77 лет). В первом туре Сергеев также занял первое место и набрал в два раза больше голосов, чем Нигматулин.

В первом туре из предвыборной гонки выбыли генеральный директор Института молекулярной электроники (АФК «Система») Геннадий Красников (59 лет, занял третье место), руководитель Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, председатель совета ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» Владислав Панченко (70 лет, четвертое место) и гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных матер​иалов Евгений Каблов (65 лет, пятое место).

Фавориты выборов — Сергеев и Нигматулин — члены влиятельного клуба ученых «1 июля». В это сообщество​ входят академики, выступившие против реформы РАН, начатой в 2013 году. Тогда правительство учредило Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), которому переподчинило управление всем имуществом институтов РАН, и объединило РАН с сельскохозяйственной и медицинской академиями.

Кандидатуру Сергеева поддерживал проректор МГУ Алексей Хохлов, исключенный правительством из списка кандидатов в президенты РАН. Он призвал голосовать всех своих сторонников за Сергеева. Хохлова на момент снятия с выборов открыто поддержали 70 академиков. За Сергеева выступил и бывший руководитель РАН Владимир Фортов. Он назвал главу Института прикладной физики ученым с мировым именем, который умеет «хорошо работать в коллективе». Фортов считался основным претендентом на пост главы РАН весной, во время первой попытки академиков выбрать себе президента.

В пресс-службе Минобрнауки отказались комментировать результаты выборов, указав, что по закону о РАН выбор академиков должен утвердить президент страны. РБК ожидает ответа от пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, утвердит​ ли президент нового президента академии.

Кандидат Ковальчуков​

В первый раз академики должны были выбрать своего президента 20 марта. Выборы сорвались, поскольку все три кандидата — Фортов, Панченко и директор Института молекулярной биологии Александр Макаров — сняли свои кандидатуры. Неурегулированные «процедурные вопросы», которые могут повлиять на результаты выборов, — так академики объясняли срыв выборов. Формулировка про «процедурные вопросы» — прикрытие, а настоящая причина заключалась в желании администрации президента сменить Владимира Фортова, отмечали после выборов источники РБК в Кремле и Академии наук.

Кандидатом от администрации президента собеседник РБК называл Владислава Панченко. Он связан рабочими отношениями с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком, который несколько раз безуспешно пытался избраться в академики РАН. Физик Михаил Ковальчук — старший брат акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука (последнему принадлежит 39,8% «России», по данным «СПАРК-Интерфакса»). Юрий Ковальчук включен Минфином США в санкционный список как представитель «ближнего круга» Владимира Путина в 2014 году.

Предвыборная борьба внутри «путинского политбюро» была жесткой, рассказал РБК директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. «Это неожиданно, что группа Ковальчуков не смогла продвинуть своего человека», — заметил он.​

«Если честно, я удивлен, что Панченко не прошел даже во второй тур. Всем казалось, что это должно случиться. Даже несмотря на то, что академики восприняли его самоотвод в марте как оскорбление», — заметил в разговоре с РБК член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик. Ученый секретарь РАН Михаил Пальцев также заявлял РБК в июле, что Панченко лишился поддержки научного сообщества после повторного выдвижения на выборах. «Макаров и Фортов — люди слова. Они приняли решение [не участвовать в выборах снова], они его выполнили. Как Панченко себя повел, не могу объяснить. Логике не поддается», — пояснял он.

Не голосовать за кандидата от власти, не уточняя имен, призывал Владимир Форто​в на общем собрании РАН 25 сентября. Он подчеркивал, что академики должны самостоятельно выбирать кандидата, и на их решение не должны влиять слухи про кандидата от власти. «Академия наук попросила президента, и президент пошел нам навстречу в согласовании кандидатов. Это значит очень многое. Это значит, что президент страны доверяет этим пяти кандидатурам. И он много раз заявлял, что он не предполагает никакого давления на нас с вами. Мы можем абсолютно осознанно и свободно делать свой выбор», — заявлял он.

Нижегородский физик

Александр Сергеев окончил Горьковский (Нижегородский) государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности «радиофизика» в 1977 году. Избран членом-корреспондентом РАН в 2003 году, академиком — в 2016 году.

Кандидатура Сергеева все равно устроит вла​сти, полагает Минченко. «Неважно же, какая фамилия, — главное, чтобы была реализована определенная повестка. Ее суть — академия — это не вольница каких-то академических институтов, а инструмент реализации государственной политики в научной сфере. И я думаю, новый президент будет проводить политику ровно такую, какую надо», — резюмировал он.

Программа Сергеева предполагает тесное взаимодействие между государством и наукой. «Мы должны вернуть РАН доверие и уважение власти и общества», — заявил он во время предвыборной речи. Доверие же, по его словам, «строится на консенсусе». При этом Сергеев критиковал реформу имущества и функций РАН. «Реформа, в которую заложено разграничение компетенций [между РАН и ФАНО], — это ошибка. И за прошедшие четыре года мы видим, что состояние науки стало еще хуже. Академия наук должна добыть инструменты для того, чтобы реально участвовать в формировании научно-технической политики страны. Сейчас таких инструментов у нас нет. Статус академии ничтожный — мы не можем ничего сделать», — заявлял он.

Для того чтобы у Академии наук появились такие инструменты, Сергеев предлагает внести правки в закон о РАН — ученые должны получить право на организационное руководство научными учреждениями, в том числе на распределение денежных средств. Кроме того, новый президент РАН планирует создать попечительский совет академии во главе с Владимиром Путиным.

Автор: Полина Звездина.
Теги: РАН , выборы , Российская академия наук , Александр Сергеев
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