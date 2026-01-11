 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В США полиция задержала часть протестующих после убийства в Миннесоте

Фото: Mathieu Lewis-Rolland / Getty Images
Фото: Mathieu Lewis-Rolland / Getty Images

В различных городах США прошли акции протеста, связанные с убийством в Миннесоте женщины сотрудником миграционной службы. В Техасе и Калифорнии они завершились задержаниями.

Так, в Остине (штат Техас) полицейские задержали как минимум трех человек, сообщает Fox News. Официальный представитель департамента общественной безопасности штата Крис Оливарес, комментируя случившееся, заявил, что власти уважительно относятся к первой поправке к Конституции, гарантирующей свободу собраний. «Однако мы не будем терпимо относиться к призывам к беспорядкам, блокированию дорог и ущербу собственности».

Также задержания проходили и в Лос-Анджелесе, где толпа блокировала одну из улиц и отказалась разойтись после требований полиции.

Акции протеста также прошли в Бостоне, Нью-Йорке и других крупных городах. Поводом для них стал инцидент в Миннеаполисе, где 7 января сотрудники миграционной службы (ICE) проводили операцию по задержанию группы предполагаемых нелегалов. По официальной версии 37-летняя мать троих детей Рене Николь Гуд направила свой автомобиль на работников ICE. Один из них застрелил женщину.

Комментируя ситуацию в Миннесоте, вице-президент Джей Ди Вэнс оправдал действия сотрудников ICE. По его словам, аресты были необходимы в интересах национальной безопасности. Он также обвинил Демократическую партию во лжи при интерпретации последних событий.

