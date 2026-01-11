В США полиция задержала часть протестующих после убийства в Миннесоте
В различных городах США прошли акции протеста, связанные с убийством в Миннесоте женщины сотрудником миграционной службы. В Техасе и Калифорнии они завершились задержаниями.
Так, в Остине (штат Техас) полицейские задержали как минимум трех человек, сообщает Fox News. Официальный представитель департамента общественной безопасности штата Крис Оливарес, комментируя случившееся, заявил, что власти уважительно относятся к первой поправке к Конституции, гарантирующей свободу собраний. «Однако мы не будем терпимо относиться к призывам к беспорядкам, блокированию дорог и ущербу собственности».
Также задержания проходили и в Лос-Анджелесе, где толпа блокировала одну из улиц и отказалась разойтись после требований полиции.
Акции протеста также прошли в Бостоне, Нью-Йорке и других крупных городах. Поводом для них стал инцидент в Миннеаполисе, где 7 января сотрудники миграционной службы (ICE) проводили операцию по задержанию группы предполагаемых нелегалов. По официальной версии 37-летняя мать троих детей Рене Николь Гуд направила свой автомобиль на работников ICE. Один из них застрелил женщину.
Комментируя ситуацию в Миннесоте, вице-президент Джей Ди Вэнс оправдал действия сотрудников ICE. По его словам, аресты были необходимы в интересах национальной безопасности. Он также обвинил Демократическую партию во лжи при интерпретации последних событий.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков