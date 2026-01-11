Гусев назвал атаку на Воронеж одной из сильнейших с начала конфликта

В реанимации умерла женщина, получившая черепно-мозговую травму в результате атаки. Как сообщил Гусев, удар дронов по Воронежу был одним из крупнейших с начала военной операции

Молодая женщина, пострадавшая в результате массированной атаки беспилотников на Воронеж, умерла в реанимации, сообщил в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Вчера наш город подвергся одной из самых сильных атак с помощью беспилотников с начала СВО. При этом враг выбрал максимальное число гражданских объектов», — сообщил он.

«К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжелыми», — написал Гусев, и выразил соболезнования родным и близким погибшей. Ранее он говорил, что женщина получила черепно-мозговую травму.

Кроме того, в больнице остается еще одна прооперированная женщина, получившая ранение в брюшную полость. Еще двух местных жителей — мужчину и женщину, получивших порезы во время атаки, отпустили на амбулаторное лечение после оказания им медицинской помощи. Всего в результате атаки дронов на город пострадали четыре человека.

Сотрудники воронежской мэрии и оперативных служб продолжают работать на поврежденных объектах, сообщил Гусев. Речь идет о более чем десяти многоквартирных домах, один из которых нежилой, и таком же количестве частных домов. Также повреждения получили гимназия и несколько административных зданий. Губернатор заверил, что объекты восстановят в кратчайшие сроки.

Дроны над Воронежской областью сбивали еще в ночь на 10 января — был уничтожен один беспилотник, сообщало Минобороны. Между 16:00 и 20:00 мск над регионом сбили два дрона. Позднее оборонное ведомство сообщило о перехвате 17 беспилотников над Воронежской областью в период с 20:00 до 23:00 мск.

В 0:11 мск Гусев сообщил об отмене непосредственной угрозы удара дронов в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах. При этом режим беспилотной опасности на территории региона сохранялся до 03:09 мск.