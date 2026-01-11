JN узнала, что премьер Японии рассматривает досрочный роспуск парламента

Премьер-министр Японии и по совместительству лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити начала рассматривать вопрос о досрочном роспуске Палаты представителей (нижней палаты парламента Японии), решение о роспуске могут принять в начале очередной сессии парламента, которая должна состояться 23 января. Об этом сообщает The Japan News со ссылкой на правительственные источники.

По данным The Japan News, Такаити полагает, что правящая коалиция ЛДП и «Партии инноваций Японии», имея меньшинство в верхней Палате советников, нуждается в укреплении позиций. Для реализации своей политики она намерена добиться победы на выборах в нижнюю палату парламента.

Обсуждаются два возможных графика выборов. Согласно первому, официальная кампания может начаться 27 января с голосованием 8 февраля, а по второму — 3 февраля с голосованием 15 февраля, пишет издание. Парламентская группа во главе с ЛДП занимает 199 мест в нижней палате. Вместе с Объединенной партией независимости коалиция имеет в общей сложности 233 места — минимально возможное большинство в нижней палате, состоящей из 465 мест.

В центре программы премьер-министра находятся цели создания «сильной экономики» и обеспечения «ответственного и активного управления государственными финансами». Она рассчитывает заручиться поддержкой избирателей для реализации этих экономических инициатив.

Кроме того, как отмечает The Japan News, экономическое давление Китая на Японию продолжает усиливаться после заявления Такаити о потенциальной угрозе выживанию Японии из-за давления Китая на Тайвань. Премьер-министр в том числе стремится упрочить свои политические позиции через победу на выборах, чтобы преодолеть сложившийся тупик в двусторонних отношениях, отмечает издание.

Отвечая на вопрос о возможном роспуске нижней палаты парламента, Такаити заявила, что важно, чтобы люди ощутили на себе последствия экономической политики правительства и мер по сдерживанию роста цен, передает NHK.

Глава политического совета ЛДП Кобаяси Такаюки заявил, что премьер-министр обладает исключительным правом распускать нижнюю палату парламента. Он также отметил, что депутаты нижней палаты всегда должны быть готовы, как если бы они находились на поле боя, передает телеканал.

Санаэ Такаити — премьер-министр Японии с 21 октября 2025 года, до этого занимала пост министра внутренних дел (2014-2017) и коммуникаций (2019-2020). Председатель ЛДП Японии с 4 октября 2025 года.