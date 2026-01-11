Militaryland сообщил о роспуске интернациональных легионов ВСУ

По данным Militaryland, «интернациональные легионы» ВСУ прекратили существование 31 декабря 2025 года, их членов перевели в другие подразделения, в том числе штурмовые. При этом «интернациональный легион» военной разведки сохранен

Фото: John Moore / Getty Images

Существовавшие на Украине с первых дней конфликта «интернациональные легионы» прекратили свое существование, сообщает портал Militaryland.

Речь идет о четырех воинских частях cухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), существовавших под этим названием с соответствующими порядковыми номерами. Как утверждает портал, все они были официально расформированы 31 декабря 2025 года. О подготовке роспуска этих подраазделений ранее сообщала «Би-би-си».

По сведениям Militaryland четыре «интернациональных легиона» были реорганизованы в другие военные структуры. Так, 1-й и 3-й «интернациональные легионы» объединили в 475-й штурмовой полк, а на основе 4-го создали 157-й Международный учебный центр. 2-й же «интернациональный легион» расформировали. Militaryland допускает, что его личный состав включили в состав 475-го штурмового полка.

Как отмечает издание, реорганизация вызвала споры среди украинских военных. Так, бывший заместитель командира 2-го «интернационального легиона» Андрей Спивак раскритиковал способ расформирования, заявив, что реорганизация была произвольной. В интервью украинскому телеканалу

Espreso TV 31 декабря он посетовал, что команды и экипажи расформировываются, и людей «расставляют абсолютно рандомно» на вакантные должности в штурмовом полку. Командир также отметил, что в его расформированном подразделении умели работать с личным составом из иностранных граждан и управлять им. Сейчас же, по словам Спивака, иностранцев «распыляют» в штате штурмового полка.

Спивак сообщил, что обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины и Специализированную прокуратуру в сфере обороны с просьбой дать произошедшему правовую оценку. Самого его отстранили от должности и перевели на службу вглубь страны.

Militaryland уточняет, что реформирование коснулось только структуры Сухопутных войск ВСУ. «Интернациональный легион» военной разведки Украины действует как обособленное подразделение и остается в полном составе.

Интернациональные легионы обороны Украины (иногда используются названия «Иностранные легионы» или «Международные легионы») были отдельными батальонами спецназначения, которые с начала конфликта существовали в структуре территориальной обороны, а впоследствии — в подчинении командования сухопутных войск ВСУ. В октябре 2024 года директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в интернациональном легионе ВСУ около 18 тыс. иностранцев. Людей туда вербуют украинские диппредставительства в разных государствах, говорил он.

О создании интернационального легиона территориальной обороны украинский президент Владимир Зеленский объявил через несколько дней после начала специальной военной операции, это было сделано для привлечения добровольцев из-за рубежа.

Отдельные представители легионов после решения о расформировании выразили мнение, что оно приведет к сокращению потока иностранных добровольцев в украинскую армию, или вероятно, вовсе к его прекращению. В командовании ВСУ же заверили, что реформа является эволюционным процессом и легионы уже сыграли свою роль, которая была важна лишь в первые годы конфликта