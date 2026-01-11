Прокуратура: мошенники украли у жителей Камчатки более ₽500 млн за 2025 год

За 2025 год на территории Камчатки было зарегистрировано 1033 преступления, связанных с телефонным мошенничеством. Общий ущерб, причиненный жителям края, превысил 548 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

«Жертвами злоумышленников становятся граждане всех возрастных категорий и социального статуса», — отметило ведомство.

Наиболее распространенными схемами мошенничества на Камчатке стали:

звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов или банковских служб безопасности;

предложения об «инвестировании» средств на сомнительных онлайн-платформах.

Прокуратура Камчатского края призывает граждан проявлять бдительность и не передавать личную информацию незнакомцам. Речь идет о документах (паспорт, ИНН, СНИЛС), кодах доступа из СМС, а также сведениях о месте жительства, маршрутах, контактах родных. Даже комбинация имени, даты рождения и номера телефона может быть использована для мошенничества или взлома аккаунтов, предупредило ведомство.

В ноябре 2025 года Центробанк сообщил, что российские банки предотвратили хищений средств у россиян на 3,5 трлн руб. с июля по сентябрь 2025 года.