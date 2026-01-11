 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

Мошенники украли у жителей Камчатки более ₽500 млн за 2025 год

Прокуратура: мошенники украли у жителей Камчатки более ₽500 млн за 2025 год
Сюжет
Как защититься от мошенников

За 2025 год на территории Камчатки было зарегистрировано 1033 преступления, связанных с телефонным мошенничеством. Общий ущерб, причиненный жителям края, превысил 548 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

«Жертвами злоумышленников становятся граждане всех возрастных категорий и социального статуса», — отметило ведомство.

Наиболее распространенными схемами мошенничества на Камчатке стали:

  • звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов или банковских служб безопасности;
  • предложения об «инвестировании» средств на сомнительных онлайн-платформах.

В МВД рассказали о ключевых фразах мошенников
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Прокуратура Камчатского края призывает граждан проявлять бдительность и не передавать личную информацию незнакомцам. Речь идет о документах (паспорт, ИНН, СНИЛС), кодах доступа из СМС, а также сведениях о месте жительства, маршрутах, контактах родных. Даже комбинация имени, даты рождения и номера телефона может быть использована для мошенничества или взлома аккаунтов, предупредило ведомство.

В ноябре 2025 года Центробанк сообщил, что российские банки предотвратили хищений средств у россиян на 3,5 трлн руб. с июля по сентябрь 2025 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Егор Алимов
Камчатка прокуратура мошенники хищение
Материалы по теме
В МВД рассказали о ключевых фразах мошенников
Общество
В России вступили в силу новые признаки мошеннических переводов
Финансы
МВД рассказало о мошенничестве под видом замены купюр
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как изменятся зарплаты айтишников в 2026 году Life, 10:00
Замглавы района на Кубани уволили после мата в отношении спасателей Политика, 09:47
Девять человек, включая пятерых детей, пострадали при ДТП в Карелии Общество, 09:28
Гусев назвал атаку на Воронеж одной из сильнейших с начала конфликта Политика, 09:19
Россиянка погибла при столкновении спидбота с рыбацкой лодкой в Таиланде Общество, 09:14
Топ-5 дивидендных акций России на 2026 год: что выбирают аналитикиПодписка на РБК, 09:00
Вечность за 10 евро: как Венеция реагирует на наводнения и туристов Стиль, 09:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Мошенники украли у жителей Камчатки более ₽500 млн за 2025 год Общество, 08:40
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
JN узнала, что премьер Японии рассматривает досрочный роспуск парламента Политика, 08:21
Выбытие емкостей и падение спроса — что ждет авиатранспорт в 2026 году Бизнес, 08:00
Скончался сооснователь Grateful Dead, гитарист Боб Вейр Общество, 07:53
Венесуэла ответила на заявление Госдепа США о нестабильности в стране Политика, 07:33
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23