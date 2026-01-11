Россиянка погибла при столкновении спидбота с рыбацкой лодкой в Таиланде
В провинции Краби в Андаманском море в Таиланде скоростной катер (спидбот) столкнулся с рыбацкой лодкой, в результате чего пострадали 22 человека. Из них трое — граждане Таиланда и 19 иностранных туристов. Одна туристка погибла — ей оказалась 18-летняя Россиянка Елизавета Старых. Об этом сообщает газета Thairath.
Пострадавших туристов доставили в ближайшую больницу, часть из туристов отвезли в Пхукет. Туристический катер перевозил туристов из провинции Пхукет на остров Ко Пхи Пхи, уточнила газета.
На борту находились около 50 человек, а также 1 тайский гид, 1 иностранный гид и 3 члена экипажа. Причина аварии в настоящее время расследуется. Спасатели ведут поиски оставшихся членов экипажа.
О том, что на борту спидбота находились российские туристы, ранее сообщали телеграм-каналы Baza и Shot.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков