Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Венесуэла ответила на заявление Госдепа США о нестабильности в стране

Венесуэла обвинила США в фабрикации утверждений о нестабильности в республике
Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Заявление Государственного департамента США о нестабильности и угрозе безопасности в Венесуэле сфабриковано, чтобы создать ложное представление о происходящим в республике, следует из заявления МИД Венесуэлы, которое опубликовал министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто в телеграм-канале.

Согласно заявлению дипведомства, утверждение США нацелено на «создание иллюзии несуществующей опасности».

«В Венесуэле царит абсолютное спокойствие, мир и стабильность. Все населенные пункты, транспортные магистрали, контрольно-пропускные пункты и средства обеспечения безопасности функционируют в обычном режиме, а все вооружение республики находится под контролем Боливарианского правительства», — говорится в тексте заявления.

Ранее Госдеп США предписал американским гражданам немедленно покинуть территорию Венесуэлы в связи с нестабильной ситуацией с безопасностью в стране. Кроме того, департамент сообщил, что перед отъездом из Венесуэлы гражданам США необходимо сохранять бдительность и быть внимательными к окружению. На дорогах страны действуют группы вооруженных боевиков «colectivos», которые могут проверять транспорт на предмет доказательств гражданства США или поддержки американской стороны, предупредил Госдеп.

Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Венесуэлу
Политика

Для Венесуэлы США установили наивысший уровень туристической опасности (4-й, «не ездить») в связи с угрозой незаконных арестов, преступности, похищений и общей нестабильности.

Утром 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», нанеся удары по территории Венесуэлы и захватив экс-президента Николаса Мадуро с супругой. Им предъявлены обвинения в наркопреступлениях. По данным МВД Венесуэлы, в результате военной операции погибли около 100 человек. Власти страны квалифицировали действия США как военную агрессию, а вступившая в должность и. о. президента Делси Родригес призвала американскую сторону к миру и диалогу.

