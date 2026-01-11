Девять человек, включая пятерых детей, пострадали при ДТП в Карелии

В результате ДТП на 261 км автодороги Р-21 «Кола» в Карелии пострадали девять человек, из них пятеро — дети. Об этом сообщил Госкомитет республики по безопасности в телеграм-канале.

Пострадавших доставили в центральные районные больницы города Олонец и города Лодейное Поле, уточнило ведомство.

На трассе столкнулись два легковых автомобиля. Комитет отметил, что на место происшествия выехала пожарно-спасательная часть из города Олонец. Специалисты осмотрели место ДТП, обесточили автомобили, огородили зону, помогли передать пострадавших медикам и организовали движение транспорта по реверсивной схеме.

Госавтоинспекция Карелии в январе сообщила «РБК Карелия», что за 11 месяцев 2025 года в Карелии произошло 655 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года аварийность на дорогах выросла более чем на 2%. По информации ГАИ, наиболее частыми видами дорожных происшествий стали столкновение, съезд с дороги, наезд на пешехода и опрокидывание транспортных средств.