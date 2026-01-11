 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Замглавы района на Кубани уволили после мата в отношении спасателей

Глава Калининского района Краснодарского края Виктор Кузьминов сообщил в своем телеграм-канале, что освободил от занимаемой должности своего заместителя Андрея Антоненко.

«30 декабря 2025 года мой первый заместитель Антоненко Андрей Григорьевич, находясь на территории Спасотряда допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его сотрудникам. Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым», — объяснил свое решение Кузьминов.

Ранее в соцсетях появилось видео общения Антоненко с сотрудниками Спасотряда. Чиновник нецензурно угрожал «всех уничтожить и перестрелять». Спасатель при этом обвинил Антоненко в том, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Теги
Краснодарский край чиновник
Материалы по теме
В Самарской области утвердили отставку с матом уволенного главы района
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как изменятся зарплаты айтишников в 2026 году Life, 10:00
Замглавы района на Кубани уволили после мата в отношении спасателей Политика, 09:47
Девять человек, включая пятерых детей, пострадали при ДТП в Карелии Общество, 09:28
Гусев назвал атаку на Воронеж одной из сильнейших с начала конфликта Политика, 09:19
Россиянка погибла при столкновении спидбота с рыбацкой лодкой в Таиланде Общество, 09:14
Топ-5 дивидендных акций России на 2026 год: что выбирают аналитикиПодписка на РБК, 09:00
Вечность за 10 евро: как Венеция реагирует на наводнения и туристов Стиль, 09:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Мошенники украли у жителей Камчатки более ₽500 млн за 2025 год Общество, 08:40
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
JN узнала, что премьер Японии рассматривает досрочный роспуск парламента Политика, 08:21
Выбытие емкостей и падение спроса — что ждет авиатранспорт в 2026 году Бизнес, 08:00
Скончался сооснователь Grateful Dead, гитарист Боб Вейр Общество, 07:53
Венесуэла ответила на заявление Госдепа США о нестабильности в стране Политика, 07:33
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23