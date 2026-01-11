Замглавы района на Кубани уволили после мата в отношении спасателей
Глава Калининского района Краснодарского края Виктор Кузьминов сообщил в своем телеграм-канале, что освободил от занимаемой должности своего заместителя Андрея Антоненко.
«30 декабря 2025 года мой первый заместитель Антоненко Андрей Григорьевич, находясь на территории Спасотряда допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его сотрудникам. Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым», — объяснил свое решение Кузьминов.
Ранее в соцсетях появилось видео общения Антоненко с сотрудниками Спасотряда. Чиновник нецензурно угрожал «всех уничтожить и перестрелять». Спасатель при этом обвинил Антоненко в том, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения.
