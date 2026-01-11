Российскую авиацию в 2026 году ожидают постепенное сокращение исправных самолетов и снижение спроса. Маршрутная сеть и структура перевозок зависят от рубля — сильная национальная валюта способствует развитию международных полетов

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

В 2025 году российский авиатранспорт продолжал работать в сложившихся в 2022 году агрессивных условиях — санкции стран Запада, отсутствие возможности пополнения парка, выстраивание сложных схем поставок комплектующих, закрытый некогда маржинальный европейский рынок, рост издержек на техобслуживание стареющей техники. При этом отрасль чувствует себя довольно устойчиво: пассажиропоток в течение 2025-го проседал умеренно — по итогам трех кварталов российские авиакомпании перевезли 84 млн пассажиров, что всего на 2,5% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Отраслевые эксперты считают, что в 2026 году главными вызовами для крупных российских перевозчиков станут постепенное сокращение провозных емкостей и падение реальных доходов населения, которое в совокупности с ростом издержек авиакомпаний будет давить на объемы перевозок.

Старение флота

В условиях санкций и отсутствия серийного производства российской воздушной техники основной проблемой для авиакомпаний стали ограничения провозных емкостей: поставленные в Россию до 2022 года самолеты постепенно стареют, что ведет к усложнению процедур поддержания их летной годности.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что в 2026 году возможности авиакомпаний «по сохранению налета» будут ограничены. Продолжится постепенное сокращение парка, а его старение будет требовать увеличения числа и длительности процедур, связанных с проверками, техобслуживанием и ремонтом вышедших из строя машин. Эксперт отмечает, что запланированные на 2026 год поставки новых российских самолетов не смогут в полной мере перекрыть выбытие флота. «Для всех новых самолетов предусмотрено постепенное наращивание темпов производства. Кроме того, на период освоения новой техники обычно закладываются меньшие плановые показатели по налету часов, чем у машин, давно освоенных авиакомпаниями», — объясняет эксперт.

Директор проектов «АТК Консалтинг» Георгий Королев считает, что небольшая часть летающих сегодня самолетов к концу 2026 года встанет «на бетон», но это не окажет критичного влияния на отрасль. По его мнению, за три года отрасль научилась обслуживать иностранную технику «Российские компании значительно продвинулись по ключевым регламентным работам и ремонтам основных типов воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпаниями», — говорит он. Аналитик добавил, что новые российские МС-21 и SJ100, первые поставки которых ожидаются к концу 2026 года, также не окажут существенного влияния на пассажиропоток, так как будут занимать небольшую долю в общем парке и первое время будут летать меньше зарубежных самолетов.

В S7 считают, что с 2022 года отрасль в значительной степени адаптировалась к новой реальности. S7 Group продолжает наращивать инженерные компетенции и производственные мощности для ремонта самолетов. «В ноябре в Шереметьево была открыта вторая очередь завода по ремонту двигателей. Это позволит не только обеспечить собственные потребности, но и положительно скажется на ситуации в отрасли с обслуживанием в целом. Всего с 2022 года отремонтирован 401 двигатель: 66 — для самолетов собственного парка, 335 — для других российских перевозчиков», — рассказал представитель авиакомпании.

Главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин полагает, что поставки российской техники в 2026 году «могут ограничиться одним переданным бортом 31 декабря». «В этом деле лучше не торопиться», — подчеркивает он. По его мнению, существующий флот будет медленно сокращаться из-за исчерпания ресурса двигателей, которые сложно обслуживать в России. «Ограничены и мощности для тяжелых форм технического обслуживания самолетов — их умеют проводить не для всех типов воздушных судов», — добавил он.

По иранской системе

Генеральный директор Friendly Avia Support Александр Ланецкий считает, что число летающих в российских авиакомпаниях самолетов к концу 2026 года сократится примерно на 10%. Вероятность снятия санкций с российской авиационной отрасли в результате мирного урегулирования конфликта России и Украины крайне низка, поэтому легальные поставки воздушных судов российским авиакомпаниям будут затруднены. Но, предполагает эксперт, возможно, кто-то из российских перевозчиков попробует завезти партию самолетов в Россию в обход санкций «по иранской методике», как сделала «Белавиа» в 2024 году.

Авиакомпания по этой схеме покупает подержанные зарубежные самолеты на «дружественную авиакомпанию» в одной из стран Африки или Азии, рассказывает эксперт. Машины после покупки стоят на хранении в небольшом аэропорту от полугода до года, после чего их перегоняют на месяц на базовое техническое обслуживание в другой аэропорт. После этого самолеты перепродают подставным фирмам в Омане, на Мадагаскаре или в Таджикистане и регистрируют там. Оттуда самолеты улетают на «новую родину»: по дороге выключают маячки, после чего они приземляются в Иране, говорит Ланецкий. По его словам, Иран за последние три года ввез в страну по этой схеме более 30 бортов.

Цены и издержки

Олег Пантелеев считает, что в коммерческой составляющей перевозок главный вызов для авиакомпаний в 2026 году — риск сокращения доходов населения и, как следствие, снижение платежеспособного спроса на перевозки.

«В целом рост издержек — не новость для авиакомпаний. И аэропортовые услуги, и техобслуживание и зарплаты персоналу — по всем статьям расходов мы видим рост. Аэропортовые услуги будут дорожать опережающими темпами из-за того, что на фоне реконструкции аэродромов растет инвестиционная нагрузка на операторов. Авиатопливо в 2025 году не дорожало, правда нагрузка на эксплуатантов подросла из-за снижения величины топливного демпфера. Но в целом для отрасли это не самый большой вызов», — говорит эксперт.

Он напоминает, что цены на авиабилеты в значительной степени зависят от соотношения спроса и предложения: авиакомпании стремятся взять с пассажира максимум, который тот готов заплатить. «Когда доходы населения растут быстрее, чем цены на авиабилеты, авиакомпании успешно перекладывают свои расходы на пассажиров. Мы это наблюдали в прошлые годы. Но когда инфляция съедает доходы граждан, доля тех, для кого авиаперелеты доступны, сокращается. В этих условиях авиакомпании могут либо снижать цены, чтобы стимулировать перелеты, либо сокращать предложение. В условиях проблем с парком в 2026 году сокращение предложения выглядит вполне логично и реалистично», — считает Пантелеев.

Он полагает, что с учетом вероятного падения доходов клиентов в 2026 году авиакомпании будут либо удерживать, либо точечно снижать цены, чтобы поддержать выручку. При этом перевозчики будут стараться сохранить пусть минимальную, но прибыль. «Если же рост издержек будет очень интенсивным, некоторые перевозчики будут сокращать предложение, особенно в низкий сезон», — прогнозирует Пантелеев.

Георгий Королев говорит, что «АТК Консалтинг» напротив ожидает в 2026 году продолжения роста цен на билеты — он будет поддерживаться в основном общей инфляцией, а также сокращением предложения, связанным с выбытием парка судов. Илья Шатилин говорит, что, с одной стороны, рост цен будет простимулирован сокращением емкостей. С другой, спрос на авиабилеты будет падать вместе со снижением потребительской активности, что станет сдерживающим фактором для выручки авиакомпаний.

Финансы

По итогам трех кварталов 2025 года скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» по МСФО сократилась на 49,5%, до 24,5 млрд руб. В компании объяснили это продолжением роста расходов на аэропортовые услуги и оплату труда персонала, а также низкими выплатами из бюджета по топливному демпферу, обусловленными укреплением курса рубля, который закладывается в формулу расчета выплаты.

Олег Пантелеев считает, что в 2026 году отрасль не должна уйти в убытки. Многое будет зависеть от политики группы «Аэрофлот», которая занимает больше половины рынка (по итогам трех кварталов группа перевезла 50,6% от всех пассажиров российских авиакомпаний. — РБК).

«Под конец года национальный перевозчик увеличил выставляемые провозные емкости. Сегодня понятие «низкий сезон» размыто — даже в ноябре занятость кресел находится на рекордно высоком уровне. Если у авиакомпании есть возможность поддерживать исправность флота, если уже законтрактована новая российская техника и нет необходимости сильно беречь ресурс существующего парка, «Аэрофлот» может в осенне-зимнем периоде снижать предложение в меньшей степени. Ряду небольших перевозчиков, не имеющих собственных ресурсов по техобслуживанию и ремонту, такой подход недоступен», — пояснил Пантелеев. Он считает, что если группа «Аэрофлот» задаст рынку определенный уровень тарифов, многие небольшие перевозчики будут вынуждены либо придерживаться их, либо им придется искать новые направления, где конкуренции нет.

Илья Шатилин говорит, что падение прибыли группы Аэрофлот по итогам трех кварталов — во многом следствие снижение экономической активности и спроса. Он считает, что финансовые показатели перевозчиков будут во многом зависеть от готовности государства субсидировать отрасль, как это было в 2022 — 2023 годах.

Маршрутная сеть

Александр Ланецкий считает, что при сохранении геополитических факторов последних лет российские авиакомпании вряд ли смогут и захотят кардинально менять маршрутную сеть. При этом, по его мнению, могут появиться новые маршруты из регионов России в небольшие города Белоруссии. Также могут быть открыты аэропорты в нескольких южных городах России, ранее закрытые из-за боевых действий.

Илья Шатилин обращает внимание на сокращение объемов перевозок по внутренним направлениям в 2025 году (за три квартала упали на 3,8%, до 63,3 млн человек) — авиакомпаниям, завершившим страховое урегулирование по части флота выгоднее выполнять более прибыльные международные рейсы.

Олег Пантелеев подчеркивает, что доля международных перевозок зависит от курса рубля: десять лет назад корреляция объемов перевозок за рубеж от курса пары рубль / евро была очень высокой. Сегодня при отсутствии прямых рейсов в Евросоюз можно ориентироваться на отношение рубля к пакету ведущих иностранных валют.

«Если рубль останется в силе, мы увидим рост спроса на международные полеты. Российские авиакомпании частично будут реагировать на него увеличением числа международных рейсов, но значительную часть дополнительного спроса покроют иностранные перевозчики. Ослабление рубля, напротив, переориентирует российских туристов на внутренние направления, следом за ними перевозчики переставят емкости на внутрироссийские маршруты», — пояснил он.

Пантелеев напомнил, что в 2025 году были открыты Геленджик и Краснодар. Гипотетические открытие Симферополя (Крым) и Ростова-на-Дону может сдвинуть баланс в пользу внутрироссийских перевозок. Кроме того, небольшим перевозчикам нужно будет уходить от прямой конкуренции с «Аэрофлотом», что в теории может привести к развитию региональных хабов.

В S7 сказали РБК, что за 2025 год авиакомпания запустила 13 новых маршрутов и планирует расширять маршрутную сеть и в 2026 году.

«В течение 2026 года внутри отрасли какие-то новые тенденции, вероятно, не зародятся. Будет продолжаться импортозамещение, сохранится курс на цифровизацию и, где это возможно, автоматизацию и роботизацию. Но даже большие успехи в этом направлении не смогут перевесить главного: издержки отрасли будут расти опережающими темпами относительно роста доходов пассажиров. Так что облик отрасли по итогам 2026 года будет определяться, впрочем, как и всегда в условиях динамичного изменения внешних факторов, способностью приспособиться к новым вызовам», — резюмирует Пантелеев.

РБК направил запросы в Росавиацию, Минтранс и в авиакомпании «Аэрофлот», UTair, «Азимут», Azur.