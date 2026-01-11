Скончался сооснователь Grateful Dead, гитарист Боб Вейр

Музыканту было 78 лет. Семья гитариста рассказала, что Вейр скончался из-за проблем с легкими. В июле 2025 года у него диагностировали рак

В возрасте 78 лет скончался один из основателей группы Grateful Dead, гитарист и автор песен Боб Вейр, сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление семьи музыканта.

Родственники сообщили, что Вейр «скончался из-за проблем с легкими», после того как в июле 2025 года у него диагностировали рак.

Боб Вейр родился 16 октября 1947 года под именем Роберт Холл Парбер. Его мать приехала в Сан-Франциско, а после родов отдала ребенка на усыновление. Вейр вырос в Атертоне, штат Калифорния, в семье Фредерика и Элеоноры Вейр.

В молодости мистер Вейр играл на гитаре, фортепиано и трубе. В 1963 году, в канун Нового года, 16-летний Вейр гулял с другом по Пало-Альто (штат Калифорния) и вдруг услышал игру на банджо в музыкальном магазине, где встретил будущего ведущего гитариста и вокалиста группы Джерри Гарсия, который был на пять лет старше Вейра.

«Мы сели, начали импровизировать и устроили отличный старый рейв», — вспоминал позже Вейр. Mother McCree’s Uptown Jug Champions были первой версией того, что впоследствии стало группой Grateful Dead.

Одноименный дебютный альбом группы был выпущен лейблом Warner Bros. в 1967 году. В более поздних альбомах, таких как «American Beauty» и «Workingman’s Dead», вышедших в 1970 году, прослеживается тенденция к более минималистичному звучанию в стиле кантри-рок.

После того как в конце 1970-х группа подписала контракт с лейблом Arista, она в 1987 году добилась своего единственного попадания в топ-10 с песней Touch of Grey, заняв 9-е место в чарте Billboard Hot 100.

В 2024 году Вейр и группа Grateful Dead стали лауреатами премии Центра Кеннеди. Вейр также получил премию «Грэмми» за вклад в развитие музыки, его включили в Зал славы рок-н-ролла.

После ухода из Grateful Dead Вейр играл в других группах, в том числе в Kingfish, RatDog и Bobby and the Midnites. В последнее время он выступал с группой Bobby Weir & Wolf Bros.

Группа Grateful Dead была основана в Сан-Франциско в 1965 году. После смерти Вейра единственными оставшимися участниками группы являются перкуссионист Микки Харт и его коллега-перкуссионист Билл Кройцманн. Ведущий гитарист и вокалист группы Джерри Гарсия умер в 1995 году, а басист группы Фил Леш умер в 2024 году. Рон МакКернан, известный как Пигпен, первый клавишник Grateful Dead, умер в 1973 году. После смерти мистера Гарсии группа официально прекратила свое существование.