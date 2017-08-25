Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,51 59,13 EUR Нал. 70,28 69,66 USD Бирж. 59,16 +0,09 EUR Бирж. 69,84 +0,10 USD ЦБ. 59,14 +0,01 EUR ЦБ. 69,74 +0,18 EUR/USD 1,18 -0,00 ММВБ 1973,50 +0,76% РТС 1049,96 +0,48% Brent 52,35 +0,42% DJIA 21783,40 -0,13% Nasdaq 6271,33 -0,11% FTSE 7407,06 +0,33%
Хакеры на «Тройку»
Лента новостей
В Москве умер подвергшийся нападению на месте убийства Немцова активист 02:45, Общество Данил Хачатуров вернулся в «Росгосстрах» 01:50, Финансы Госдеп рассказал о пострадавших при «инцидентах» на Кубе 16 дипломатах 01:42, Политика SpaceX посадила нижнюю ступень ракеты Falcon 9 на морскую платформу 01:42, Технологии и медиа Умер актер Джей Томас 00:57, Общество Семья погибшего при пожаре в Ростове-на-Дону мужчины получит 1,5 млн руб. 00:54, Общество Полиция освободила заложников в ресторане в Чарльстоне 00:17, Общество «Краснодар» вылетел из Лиги Европы 00:09, Спорт Фирташ отдаст базу отдыха правительству Крыма под кремлевский форум 00:08, Политика В Москве раскрыли хакерский взлом карты «Тройка» 00:02, Технологии и медиа Польша заявила о праве на немецкие репарации за Вторую мировую войну 24 авг, 23:45, Политика В Москве столкнулись два автобуса 24 авг, 23:40, Общество В Варшаве попал в ДТП сопровождавший колонну с генсеком НАТО автомобиль 24 авг, 23:10, Политика В США назвали имя выигравшего самый большой в истории джекпот 24 авг, 22:56, Общество Гол в дополнительное время вывел «Зенит» в групповой раунд Лиги Европы 24 авг, 22:38, Спорт Тинькофф Банк подал иск к выпустившим про него видео блогерам 24 авг, 22:36, Общество Россия передала следствию дополнительные данные радаров о крушении MH17 24 авг, 22:09, Общество БКС начала проверку после писем о банке «Открытие» 24 авг, 21:57, Бизнес Стрелок в Чарльстоне взял заложников в ресторане 24 авг, 21:45, Общество Стерлигов объявил об открытии в Москве криптобиржи «Алиса» 24 авг, 21:42, Бизнес О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 24 авг, 21:39, Партнерский материал Генпрокуратура передала «дело реставраторов» в суд 24 авг, 21:35, Политика РНКБ рассказал о последствиях отключения доступа к SWIFT 24 авг, 21:24, Бизнес Спецпредставитель США рассказал о договоренностях на встрече с Сурковым 24 авг, 21:23, Политика Умер главный тренер сборной России по спортивной акробатике 24 авг, 21:10, Общество Бесценные знания: сколько стоит получить престижную профессию в России 24 авг, 21:08, Деньги Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 24 авг, 21:03, РБК и Билайн Число лишившихся поездки в Турцию клиентов Ted Travel оценили в 7,5 тыс. 24 авг, 20:57, Общество
Хакеры на «Тройку»
Газета № 139 (2636) (2508) Технологии и медиа, 00:02
0
Хакеры на «Тройку»
В Москве судят взломщиков транспортной карты
Останкинский районный суд завершил рассмотрение дела группы хакеров, которые обвиняются во взломе защиты карты «Тройка» и других проездных билетов. Это редкое киберпреступление стоило городу примерно 2 млн руб.
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

​В Останкинском районном суде Москвы 24 августа прошло итоговое судебное заседание по делу о создании организованной группой вредоносного софта для мошенничества с картой «Тройка» и другими транспортными картами Москвы и Московской области. На скамье подсудимых — Денис Казьмин, Юрий Путин и Павел Андрюшин, которым инкриминируют причинение имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ) ГУП «Мосгортранс» и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Их суммарные потери, согласно обвинительному заключению, составили более 2 млн руб. Казьмина и Путина обвиняют также в неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) и создании и использовании вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ).

Обвиняемые свою вину не признали, приговор будет вынесен 31 августа.

Проникновение в периметр

Представитель «Мосгортранса» Дмитрий Глухов сообщил РБК, что в 2016–2017 годах было возбуждено три уголовных дела о мошенничестве с транспортными картами, одно из которых в настоящее время и рассматривается в суде. «Контролеры ГУП «Мосгортранс» регулярно проводят проверку правильности оплаты проезда в наземном городском транспорте Москвы. При выявлении случаев использования нелегитимной билетной продукции полученные сведения направляются в правоохранительные органы для принятия процессуального решения», — говорит Глухов.

Представитель ЦППК от комментариев отказался.

Согласно материалам обвинения, хакеры осуществили доступ к локальной сети ЦППК с помощью заранее созданной и внедренной вредоносной программы. Она предназначалась для несанкционированного копирования информации ЦППК, нейтрализации средства защиты данных, находящихся в памяти плат турникетов на станции «Москва-3». Так обвиняемые получили доступ к охраняемой законом информации, в том числе ключам шифрования, и произвели ее копирование, сообщил государственный обвинитель в ходе заседания. Для несанкционированного доступа использовался бэкдор (программа, с помощью которой злоумышленник может получить скрытый доступ к устройству), который якобы был заранее загружен на плату турникета.

В дальнейшем, утверждает обвинение, используя полученные данные, обвиняемые самостоятельно пополняли проездные билеты (в ходе следствия было изъято более 200 бесконтактных смарт-карт), которые затем продавали, а также использовали сами. В частности, значительная часть билетов была сделана для проезда по Горьковскому и Ярославскому направлениям, где живут двое из обвиняемых.

Фото: Стоян Васев / ТАСС

«Кроме того, доказательством наличия у обвиняемых прямого умысла на совершение указанных преступлений является информация по проведению оперативно-разыскного мероприятия по прослушиванию телефонных переговоров, где зафиксированы неоднократные факты обсуждения абонента Казьмина с абонентами Путиным и Андрюшиным и неустановленными следствием лицами технических особенностей создания вредоносных программ, получения несанкционированного доступа к охраняемой законом информации, фактов реализации бесконтактных карт и распределения полученных преступным путем денежных средств», — заявил государственный обвинитель.

При этом один из адвокатов подсудимых указал, что в материалах уголовного дела отсутствует судебное решение о прослушивании телефонных переговоров.

Много не заработать

Эксперты отмечают, что мошенничество с транспортными картами — редкость, так как много на нем не заработать. «Принцип работы транспортных карт отличается от банковских, плюс к тому на них не хранятся значительные денежные средства. Пытаться похищать деньги с «Тройки» или других подобных карт технически сложно и дорого, и все это приводит к тому, что злоумышленникам выгоднее работать с банковскими картами. Что касается подделок числа поездок и абонементов, то их защита — это прерогатива и ответственность производителей карт. Обычно в них как минимум используется шифрование — так что, учитывая затраты на взлом защиты и производство, это тоже не самый выгодный криминальный бизнес», — говорит ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Согласно данным на сайте «Тройки», к настоящему времени карту приобрели 12,8 млн пассажиров.

Представитель НИИ молекулярной электроники Алексей Дианов говорит, что стандартный способ программно-аппаратной защиты информации, применяемый в транспортных приложениях, — использование уникального ключа, то есть генерируемой случайной последовательности чисел. «Ключ, определяющий права доступа к информации на чипе, хранится у оператора сервиса и применяется в оборудовании для авторизации доступа. Для изменения информации на чипе, например для увеличения количества поездок, необходимо каким-либо способом получить этот ключ — непосредственно от оператора или из самой системы», — говорит Дианов. Он отмечает, что в картах «Тройка» используется чип Mifare. «Старые алгоритмы шифрования, которые до сих пор применяются иностранным производителем, были скомпрометированы еще в 2008 году», — сообщил Дианов. Тогда исследовательской группой голландского университета Radboud были опубликованы три статьи, касающиеся взлома карт Mifare Classic.

«Манипуляции с транспортными картами не слишком доходны: средств на них хранится немного, злоумышленников выявляют быстро. Кроме того, шифрование данных на транспортных картах и применение защищенных каналов передачи данных все-таки затрудняют для мошенников доступ. В общем, мошеннические операции с картами делятся на два типа: атака на клиентскую часть, то есть саму транспортную карту, или на серверную часть предприятия», — говорит аналитик центра мониторинга угроз информационной безопасности Solar JSOC Алексей Павлов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов ранее сообщал РБК, что в конце 2018-го — начале 2019 года появится персонализированная карта «Тройка», когда будет обновлена IT-инфраструктура. «Мы очень хотим это сделать. Но у нас есть, к сожалению, проблема, что наша IT-платформа для всей билетной инфраструктуры очень старая. Мы тестировали неоднократно возможности дополнительных обращений в эту систему запросов, связанных с персонализацией. И пока понимаем, что нам надо сначала обновить и подготовить билетную IT-инфраструктуру», — пояснял Ликсутов.

Автор: Мария Коломыченко.
Теги: хакеры , ЦППК , «Мосгортранс» , «Тройка»
Материалы по теме
Хакеры взломали социальные сети телеканала HBO Технологии и медиа
Хакеры российской группировки Cobalt атаковали 250 компаний по всему миру Технологии и медиа
Хакеры украли данные 400 тыс. клиентов банка UniCredit Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав