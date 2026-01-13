Аутсайдер РПЛ купил колумбийского защитника

Джон Паласиос перешел в «Оренбург» из «Индепендьенте Медельин»

Фото: телеграм-канал ФК «Оренбург»

Колумбийский защитник Джон Паласиос перешел в «Оренбург». Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

Срок соглашения с 26-летним футболистом не уточняется.

Всю карьеру Паласиос выступал на родине за местные клубы: «Леонес Итагуи», «Америка де Кали», «Депортиво Перейра», «Интер де Богота» и «Индепендьенте Медельин».

По данным Transfermarkt, «Оренбург» заплатил за Паласиоса «Индепендьенте Медельин» €510 тыс.

Паласиос стал первым легионером из Колумбии в истории «Оренбурга».

Перед зимним перерывом «Оренбург» расположился на предпоследнем, 15-м, месте в РПЛ. На счету команды 12 очков в 18 турах.