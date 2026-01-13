Аутсайдер РПЛ купил колумбийского защитника
Колумбийский защитник Джон Паласиос перешел в «Оренбург». Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.
Срок соглашения с 26-летним футболистом не уточняется.
Всю карьеру Паласиос выступал на родине за местные клубы: «Леонес Итагуи», «Америка де Кали», «Депортиво Перейра», «Интер де Богота» и «Индепендьенте Медельин».
По данным Transfermarkt, «Оренбург» заплатил за Паласиоса «Индепендьенте Медельин» €510 тыс.
Паласиос стал первым легионером из Колумбии в истории «Оренбурга».
Перед зимним перерывом «Оренбург» расположился на предпоследнем, 15-м, месте в РПЛ. На счету команды 12 очков в 18 турах.
