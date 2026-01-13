Матвиенко назвала смерть детей в роддоме «трагедией для государства»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам от Кемеровской области следить за проверкой в роддоме Новокузнецка после смерти там девятерых младенцев. Об этом РБК сообщила пресс-служба верхней палаты парламента России.
«Произошедшее <...> не только невосполнимая утрата и огромная боль для семей, но и трагедия для государства», — заявила Матвиенко.
Она поручила комитету по социальной политике, а также сенаторам от Кемеровской области проследить за ходом проверки и расследования событий в Новокузнецком роддоме.
Сенаторы должны также предложить законодательные инициативы на федеральном уровне, которые исключат в будущем «возможность таких вопиющих случаев».
Следственный комитет сообщил ранее, что в первой половине января 2026 года в Новокузнецком родильном доме № 1 погибли девять детей. Следователи завели дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.
В стационаре отчитались, что всего с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года было принято 234 родов, за это время в реанимацию попали 32 ребенка, причем 17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии. Из них 16 родились недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела. Девятеро не выжили, еще четыре ребенка находятся под наблюдением, а четверых перевели в другую больницу.
В стационаре ввели карантин в связи с респираторной инфекцией.
