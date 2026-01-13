 Перейти к основному контенту
Мурашко после гибели младенцев направил в Кузбасс специалистов из Москвы

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова возглавила группу специалистов, которые проверят работу службы родовспоможения в Новокузнецком родильном доме № 1.

Соответствующее поручение дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщил РБК помощник министра Алексей Кузнецов.

В состав группы вошли специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова, а также представители Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка. Главное
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

О смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 в Новокузнецке стало известно утром 13 января. Руководство больницы закрыло стационар на карантин из-за респираторной инфекции.

В минздраве Кемеровской области сообщили РБК, что с 1 декабря по 11 января акушеры приняли более 230 родов. В это период 32 ребенка попали в отделение реанимации и интенсивной терапии, а 17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии.

После начала проверок главного врача городской клинической больницы № 1 в Новокузнецке Виталия Хераскова отстранили от должности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин, Анастасия Карева
роддом Новокузнецк Минздрав смерть младенцы Михаил Мурашко проверка
Михаил Мурашко фото
Михаил Мурашко
политик, министр здравоохранения России
9 января 1967 года
