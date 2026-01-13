Мурашко после гибели младенцев направил в Кузбасс специалистов из Москвы
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова возглавила группу специалистов, которые проверят работу службы родовспоможения в Новокузнецком родильном доме № 1.
Соответствующее поручение дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщил РБК помощник министра Алексей Кузнецов.
В состав группы вошли специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова, а также представители Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
О смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 в Новокузнецке стало известно утром 13 января. Руководство больницы закрыло стационар на карантин из-за респираторной инфекции.
В минздраве Кемеровской области сообщили РБК, что с 1 декабря по 11 января акушеры приняли более 230 родов. В это период 32 ребенка попали в отделение реанимации и интенсивной терапии, а 17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии.
После начала проверок главного врача городской клинической больницы № 1 в Новокузнецке Виталия Хераскова отстранили от должности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.
