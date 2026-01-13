Сергей Шишкарев вернулся в Россию после сообщений о расследовании в ОАЭ
Бизнесмен, основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев вернулся из ОАЭ в Россию, сообщил РБК его представитель. «Вернулся вчера вечером по плану. Вчера были переговоры в Дубае. Сегодня работает в офисе в Москве», — отметил он.
Сам предприниматель в своем телеграм-канале опубликовал видео, где он топлес на фоне заснеженного леса обращается к «друзьям в кавычках» и иронично отмечает, что в «Дубае аномальная погода, снегопад». «Особенно большие заносы на границе, там сложно пройти ее, если ограничения на выезд. Вот сейчас тещин суп поем и на работу добрые делать, как всегда», — сказал он.
Шишкарев ранее рассказал, что при въезде в ОАЭ сотрудник полиции провел с ним беседу по поводу заявления гражданина Украины об угрозах со стороны предпринимателя. «При въезде в ОАЭ провел беседу с сотрудником местной полиции на предмет заявления гражданина Украины Подгаецкого Е.Н. о якобы угрозах с моей стороны «порезать его женский половой орган ножом», — написал бизнесмен в своем телеграм-канале.
Шишкарев подчеркнул, что никому не угрожал и «не имел никаких контактов с указанным гражданином на протяжении длительного времени». О том, что бизнесмен стал фигурантом расследования в Дубае и в его отношении избиралась подписка о невыезде, до этого сообщили два источника РБК. Речь шла про заявление о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании, говорили собеседники РБК.
«В связи с развернутой против меня кампанией по дискредитации на основании ложных утверждений и сфальсифицированных фактов принял решение о подаче иска, содержание и суть которого обнародую после его регистрации», — заявил бизнесмен.
Он добавил, что, по его мнению, заказчиками дискредитации его деловой репутации являются «члены организованной группы, действующие по предварительному сговору и в корыстных интересах».
Материал дополняется
