 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Военное ведомство назвало удары ответом на «террористические атаки» Украины
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Министерство обороны России сообщило, что минувшей ночью был нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

В военном ведомстве удар объяснили ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

В Минобороны не уточнили, по каким именно объектам наносились удары.

Энергетическая компания ДТЭК, издание «Страна» и местные власти сообщали о повреждениях в районах Киева, Канева (Черкасская область), Зеленодольска (Днепропетровская область), Харькова, а также в Одесской и Житомирской областях.

В Киеве прогремели взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Накануне Минобороны подтвердило, что 9 января ударом комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, включая склады с готовыми беспилотниками, а также инфраструктуру заводского аэродрома.

В рамках того же удара с применением комплекса «Искандер» и крылатых ракет «Калибр» были поражены производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных дронов, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК.

Удары 9 января в военном ведомстве назвали ответом на атаку на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны ракетный удар
Материалы по теме
Минобороны рассказало о последствиях удара «Орешником» по Украине
Политика
Минобороны сообщило об ударах по украинским аэродромам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Три причины провала изменений, которые упускают даже опытные руководители Образование, 12:43
Запуск новых жилых проектов в Москве упал до минимума за 10 лет Недвижимость, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
На двух предприятиях в Таганроге ввели режим ЧС после атаки дронов Политика, 12:30
Год достижений: СК10 подвела итоги 2025 года Компании, 12:30
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины Политика, 12:23
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Эти китайские кроссоверы спасли рынок в 2025 году. Цены и модели Авто, 12:22
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Названа дата релиза Hytale. Чем интересна эта игра Life, 12:11
Бывшему «биткоин-мэру» Нью-Йорка грозит обвинение в криптомошенничестве Крипто, 12:11
Мурашко после гибели младенцев направил в Кузбасс специалистов из Москвы Общество, 12:09
Азиатские акции обновили рекорды на фоне роста на рынке Японии Инвестиции, 12:07
Сергей Шишкарев вернулся в Россию после сообщений о расследовании в ОАЭ Бизнес, 12:07