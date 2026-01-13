Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины

Военное ведомство назвало удары ответом на «террористические атаки» Украины

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Министерство обороны России сообщило, что минувшей ночью был нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

В военном ведомстве удар объяснили ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

В Минобороны не уточнили, по каким именно объектам наносились удары.

Энергетическая компания ДТЭК, издание «Страна» и местные власти сообщали о повреждениях в районах Киева, Канева (Черкасская область), Зеленодольска (Днепропетровская область), Харькова, а также в Одесской и Житомирской областях.

Накануне Минобороны подтвердило, что 9 января ударом комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, включая склады с готовыми беспилотниками, а также инфраструктуру заводского аэродрома.

В рамках того же удара с применением комплекса «Искандер» и крылатых ракет «Калибр» были поражены производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных дронов, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК.

Удары 9 января в военном ведомстве назвали ответом на атаку на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря.