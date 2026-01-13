УрФУ сообщил о проверке силовиков после данных об обысках

Крупнейший вуз Урала сообщил о проверке силовиков после данных об обысках

Силовики проводят проверку в УрФУ. По данным «РБК Екатеринбург», обыски проходят в том числе у президента вуза, экс-ректора Кокшарова, а поводом стала прошедшая летом проверка

Правоохранительные ведомства проводят проверку в Уральской федеральном университете (УрФУ), сообщили РБК в пресс-службе образовательной организации.

«Другими данными мы не располагаем», — добавили там.

По сведениям «РБК Екатеринбург» и «66», силовики пришли в кабинеты к президенту вуза Виктору Кокшарову, первому проректору Даниилу Сандлеру, главному бухгалтеру Гавриилу Агаркову и сотруднику УрФУ Михаилу Жабрееву. Причиной обысков стала проверка, прошедшая летом по просьбе главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

По данным «РБК Екатеринбург», сотрудников вуза, имена которых не называются, могут быть связаны с махинациями с федеральной недвижимостью, находящейся в управлении УрФУ. Также проверяется информация о выводе денег под видом выплаты зарплат.

«Е1.ru» пишет, что, по предварительной информации, силовики ищут финансовые и экономические нарушения в деятельности руководства вуза, они проверяют и изымают документы.

РБК обратился за комментарием в местные управления ФСБ и МВД.

Виктор Кокшаров был ректором УрФУ с 2010 по 2025 год. Весной прошлого года ему продлили полномочия до июня в должности временно исполняющего обязанности ректора. Источники «РБК Екатеринбург» утверждали, что Кокшаров сам попросил об отставке и согласился «побыть врио», пока ему не найдут замену.

30 мая исполняющим обязанности ректора вуза стал Илья Обабков, занимавший пост директора института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ УрФУ. В ноябре наблюдательный совет университета рекомендовал назначить его на пост ректора.

После назначения Обабкова Кокшаров стал президентом УрФУ. Эту должность учредили в 2007 году после того, как вуз покинул ректор Станислав Набойченко, но упразднили в 2013-м.

УрФУ — крупнейший вуз Урала. Он открылся в 1921 году в Екатеринбурге. Сейчас у вуза есть пять филиалов. Согласно данным на сайте университета, в УрФУ обучаются около 50 тыс. студентов.