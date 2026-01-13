Крупнейший вуз Урала сообщил о проверке силовиков после данных об обысках
Правоохранительные ведомства проводят проверку в Уральской федеральном университете (УрФУ), сообщили РБК в пресс-службе образовательной организации.
«Другими данными мы не располагаем», — добавили там.
По сведениям «РБК Екатеринбург» и «66», силовики пришли в кабинеты к президенту вуза Виктору Кокшарову, первому проректору Даниилу Сандлеру, главному бухгалтеру Гавриилу Агаркову и сотруднику УрФУ Михаилу Жабрееву. Причиной обысков стала проверка, прошедшая летом по просьбе главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
По данным «РБК Екатеринбург», сотрудников вуза, имена которых не называются, могут быть связаны с махинациями с федеральной недвижимостью, находящейся в управлении УрФУ. Также проверяется информация о выводе денег под видом выплаты зарплат.
«Е1.ru» пишет, что, по предварительной информации, силовики ищут финансовые и экономические нарушения в деятельности руководства вуза, они проверяют и изымают документы.
РБК обратился за комментарием в местные управления ФСБ и МВД.
Виктор Кокшаров был ректором УрФУ с 2010 по 2025 год. Весной прошлого года ему продлили полномочия до июня в должности временно исполняющего обязанности ректора. Источники «РБК Екатеринбург» утверждали, что Кокшаров сам попросил об отставке и согласился «побыть врио», пока ему не найдут замену.
30 мая исполняющим обязанности ректора вуза стал Илья Обабков, занимавший пост директора института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ УрФУ. В ноябре наблюдательный совет университета рекомендовал назначить его на пост ректора.
После назначения Обабкова Кокшаров стал президентом УрФУ. Эту должность учредили в 2007 году после того, как вуз покинул ректор Станислав Набойченко, но упразднили в 2013-м.
УрФУ — крупнейший вуз Урала. Он открылся в 1921 году в Екатеринбурге. Сейчас у вуза есть пять филиалов. Согласно данным на сайте университета, в УрФУ обучаются около 50 тыс. студентов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы