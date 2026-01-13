Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка. Главное

В роддоме № 1 Новокузнецка девять новорожденных скончались в новогодние праздники, учреждение закрыли на карантин из-за респираторной инфекции, главврач больницы отстранен, возбуждено уголовное дело

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В акушерском стационаре № 1 НГКБ № 1 имени Курбатова в Новокузнецке с начала года скончались девять новорожденных детей. Главврача отстранили, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, региональный Минздрав начал проверку. Главное о произошедшем — в материале РБК.

Что известно о гибели новорожденных в Новокузнецке

Смерть девяти новорожденных в роддоме № 1 подтвердили в Минздраве Кемеровской области. Там пояснили РБК, что с 1 декабря по 11 января в учреждении было принято более 230 родов. В этот период 17 детей находились в крайне тяжелом состоянии (16 родились недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела) все с внутриутробной инфекцией, некоторые находились в отделении интенсивной терапии более 30 дней.

Всем новорожденным была оказана медицинская помощь, девять детей не выжили, а четыре остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Еще четверо переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Малаховского.

Роддом прекратил прием рожениц и закрыт на карантин «из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией». Новокузнецкий роддом № 2 продолжает работу, отметили в региональном минздраве.

Главврач городской клинической больницы № 1 в Новокузнецке Виталий Херасков отстранен от должности, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч.3 ст.293 УК РФ (халатность). Проверку также начали прокуратура и Росздравнадзор.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала трагедией для государства произошедшее в новокузнецком роддоме. Она поручила комитету по социальной политике, а также сенаторам от Кемеровской области, внимательно следить за ходом проверки и ходом расследования, досконально изучить все детали и, при необходимости, предложить законодательные инициативы, «которые исключили бы в будущем возможность таких вопиющих случаев».

Комитет Госдумы по охране здоровья взял под контроль ситуацию в новокузнецком роддоме. «Мне даже трудно представить, что такое может случиться в наше время. Мое сердце вместе с вами. Со стороны комитета направили запрос губернатору Кузбасса Илье Владимировичу Середюку с тем, чтобы он прояснил ситуацию», — сказал журналистам глава комитета Сергей Леонов.

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в Кемеровскую область для проверки работы службы родовспоможения направлена группа специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета во главе с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.