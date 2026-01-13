 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На «Госуслугах» открыли реестр злостных неплательщиков алиментов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На портале «Госуслуги» заработал реестр злостных неплательщиков алиментов, сообщает пресс-служба Минцифры.

Теперь пользователи могут узнать, есть ли у гражданина долги по алиментам, в каком регионе и на какую сумму.

«В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск», — говорится в сообщении.

Для проверки человека нужно знать его фамилию, имя, отчество и дату рождения.

Материал дополняется

