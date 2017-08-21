Елисейский творец

Чем ознаменовались первые сто дней правления Эмманюэля Макрона

За сто дней в Елисейском дворце Эмманюэль Макрон сумел провести лишь закон о реформе трудового законодательства, другие его инициативы застопорились. Экономика Франции демонстрирует рост, однако уровень поддержки Макрона падает

Эмманюэль Макрон (Фото: Stephane Mahe / AP)

​В понедельник, 21 августа, истекают первые сто дней правления нового президента Франции Эмманюэля Макрона. Министр экономики в правительстве Мануэля Вальса и основатель центристского движения «Вперед, Республика!» (REM) весной победил на президентских выборах и стал самым молодым главой французского государства со времен Наполеона I, обойдя в итоговой схватке лидера националистов, кандидата от «Национального фронта» Марин Ле Пен.

В первом туре, 23 апреля, Макрон набрал 24% голосов, во втором туре, 7 мая, — уже 66,1%. В реальном выражении число поданных за Макрона во втором туре голосов составило 20,7 млн — это максимум, который получал победитель, с 2002 года. Тогда соперником идущего на переизбрание Жака Ширака тоже был националист, отец нынешнего лидера «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен.

Макрон вступил в должность президента 14 мая, а уже через месяц в стране прошли парламентские выборы. Президентское движение REM получило 53,4% мандатов в Национальной ассамблее, а если считать с союзническими партиями, то 61% мест.

От военного спора до трудового конфликта

С конца мая президентский рейтинг просел наполовину: в конце весны, по данным Ifop, Макрона поддерживали 62% французов, в конце июня поддержка выросла до 64%, после чего начала падать. К середине августа о своей поддержке политики президента говорили только 36% французов. Социологическая служба Ifop 18 августа опубликовала данные опроса, согласно которому 64% граждан не согласны с действиями Макрона. Это даже чуть ниже поддержки американцами Дональда Трампа. Французские СМИ и эксперты объясняют снижение рейтинга чередой скандалов вокруг президентских инициатив.

Позиционируя себя центристом, Макрон в марте, в разгар предвыборной гонки, опубликовал свою программу, в которой были представлены и левые, и правые идеи. Он объявил об отказе от повышения пенсионного возраста, о намерении сократить безработицу за пять лет до 7,7%, об увеличении минимального размера пособий и пенсий. Однако программа кандидата включала и пункты, на которые в ходе кампании делали ставку правые кандидаты — укрепление национальной безопасности, расширение штата полиции, создание единой антитеррористической службы и рост военных расходов до требуемого НАТО показателя в 2% ВВП.

Однако обещания президента вступили в противоречие с бюджетной политикой. В середине июля министр общественных средств Жеральд Дарманен объявил, что новое правительство в текущем году сократит расходы бюджета на €4,5 млрд, бюджет армии — на €850 млн, хотя, чтобы за пять лет довести военные расходы с 1,8% до требуемых 2% ВВП, нужно каждый год увеличивать их примерно на €3 млрд.

Пьер де Вильер (Фото: Francois Mori / AP)

19 июля, после недели публичной полемики между президентом и генералами, в отставку подал глава генштаба французской армии Пьер де Вильер. Правда, на следующий день Макрон пообещал, что в 2018 году армия станет единственной государственной структурой, которую оградят от сокращения бюджета. Военные расходы, наоборот, вырастут на 6%, до ​€34,2 млрд.

Намерения Макрона реформировать трудовое законодательство также встретили противодействие. В конце июня, после парламентских выборов, Макрон объявил о намерении добиться принятия нового трудового законодательства. Реформа должна была привести к дерегуляции и децентрализации трудовых отношений: предполагалось упростить наем и увольнение сотрудников.

Профсоюзы раскритиковали программу как направленную на защиту интересов работодателей. Например, одно из ее положений ограничивает размер выплат уволенному сотруднику, если тот подает на бывшего работодателя в суд. Закон был принят парламентом 3 августа, став первой одобренной реформой Макрона. В ответ левые партии и профсоюзы призвали граждан к массовым демонстрациям, которые должны пройти 12 сентября, когда Макрон планирует подписать этот закон.

Было и еще несколько более мелких скандалов.​ Например, в августе на конвенте президентского движения REM право голоса предоставили только тем сторонникам президента, кто вступил в движение до апреля 2017 года, а это треть его членов, что вызвало негодование остальных.

Еще один скандал спровоцировало намерение Макрона выработать специальный статус первой леди со своим бюджетом и фондом. Оппозиция напомнила, что в ходе выборной кампании Макрон был ярым противником кумовства в политике. Петиция против придания специального статуса жене президента собрала свыше 300 тыс. подписей. После волны общественного возмущения Елисейский дворец отказался от плана.

Между реформами и дефицитом

Падение популярности Макрона связано с проблемами во внутриполитической и социально-экономической сферах, уверен Арно Дюбьен, эксперт российско-французского аналитического центра «Обсерво» и эксперт «Валдайского клуба». По его предположению, в ходе предвыборной кампании Макрон не хотел «пугать население реальным положением дел», но теперь, когда пришла пора «затягивать пояса», многие оказались этим неприятно удивлены.

В середине июля издание Politico отмечало, что новое правительство фактически оказалось между двух огней — собственными реформаторскими планами и необходимостью сокращать дефицит бюджета. В 2009 году он вырос до 7,2% ВВП, но затем стабильно сокращался и к прошлому году достиг 3,4%. Однако целевой показатель Евросоюза составляет 3%, и на его выполнении настаивает Германия.

​Вместе с тем макроэкономические показатели первых ста дней нового президента демонстрируют постепенное улучшение ситуации в стране. 17 августа Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал ежеквартальный отчет по безработице. За апрель—июнь 2017 года она сократилась на 0,1 п.п., с 9,6 до 9,5%. Сейчас безработица достигла минимума с начала 2012 года, когда президентом был Николя Саркози.

Дефанс, деловой квартал Парижа (Фото: Thibault Camus / Reuters)

Индекс делового климата, который высчитывает тот же институт Insee, в июле рос третий месяц подряд. Показатель формируется на основе опросов руководителей предприятий о том, каким они видят состояние их бизнеса и экономики в целом. Значения выше 100 пунктов означают хороший деловой климат. В июле 2017 года показатель вырос до 107,8 пункта, что стало рекордом за последние шесть лет.

Однако отраслевые индексы PMI, подсчитываемые агентством IHS Markit, в июле начали падать, хотя и остаются выше среднего значения в 50 пунктов. Например, в сфере услуг за месяц индекс сократился с 56,9 до 56 пунктов, хотя предыдущий, июньский, показатель и без того был рекордным за шесть лет. В торговле PMI упал за июль с 56,3 до 54,1 пункта, но в промышленности даже немного вырос с 54,8 до 54,9 пункта. При этом многие показатели — объем продаж, создание рабочих мест, новые заказы — бьют многолетние рекорды. Поэтому аналитики IHS Markit говорят не о торможении, а скорее о нормализации в экономике после июня, ставшего самым удачным с лета 2011 года по всем отраслям.

Наконец, основные экономические показатели остаются стабильными. Например, потребительские цены в июле снизились в ежемесячном исчислении на 0,3%, а в годовом выросли на 0,7%. По-прежнему индекс остается гораздо ниже таргета ЕЦБ в 2%. В июне же к маю инфляция составила 0%. Основным драйвером дефляции стали цены на промышленную продукцию (падение в июле на 2,9%).

Рост ВВП в квартальном исчислении в апреле—июне сохранился на уровне 0,5%. По прогнозам Insee, за 2017 год экономика страны вырастет на 1,4% против 1,1% в прошлом году. Внешнеторговый дефицит вырос в июне до €4,7 млрд против майских €4,4 млрд. Правда, консенсус-прогноз экспертов по дефициту был еще выше — €5,1 млрд. В любом случае торговый дефицит сейчас сокращается с исторического максимума в январе 2017 года, когда показатель превысил €8 млрд.

В то же время Politico предупреждает, что благоприятная картина в экономике может быть нарушена в ближайшее время из-за борьбы реформаторов со сторонниками экономии и из-за новых реформ. Новое трудовое законодательство призвано сделать рынок труда более гибким, но число рабочих мест может сократиться, что не поможет в борьбе с безработицей, заявил изданию один из экономических советников Макрона на условии анонимности.

Кроме того, задаче сокращения дефицита подчинена и налоговая политика, поэтому кабинет министров уже заявил, что отмена налога на сверхдоходы, который ввел предыдущий президент и который вызвал резкую критику и отток капитала из страны, будет согласована не ранее 2019 года. Ранее правительство обещало обсудить этот вопрос уже в октябре, вместе с принятием бюджета на 2018 год.

Дебют в дипломатии

Новый президент Франции активно взялся не только за внутреннюю, но и за внешнюю политику. В первый день после вступления в должность он прибыл в Берлин, где обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель перспективы укрепления и реформирования Евросоюза. Многие эксперты, в частности сингапурский политолог Параг Ханна, уверяли, что союз двух лидеров может вдохнуть новую жизнь в проект ЕС. Развитие связей с ЕС и​ ФРГ является одним из ключевых пунктов дипломатической повестки Макрона.

При этом Макрон смог продемонстрировать, что Париж способен на независимые действия. Именно это, по мнению Дюбьена из «Обсерво», является наибольшим достижением нового президента. Как пример эксперт приводит визиты во Францию сначала президента России Владимира Путина, а потом и президента США Дональда Трампа. Дюбьен обращает внимание на то, что Макрон пытается наладить отношения с основными мировыми державами в обход Брюсселя, а также придерживается «прагматичного подхода» к сирийскому кризису. Президент Франции признал, что уход президента Сирии Башара Асада перестал быть основной задачей сирийского урегулирования.

Эмманюэль Макрон, ​Ангела Меркель и Дональд Трамп (Фото: John MacDougall / Reuters)

В июле Макрон проявил себя и на североафриканском направлении. При его посредничестве в Париже было согласовано первое перемирие между основными участниками гражданской войны в Ливии. Ранее РБК писал о том, что спад противостояния в этой стране привел к восстановлению нефтяной отрасли, так что инициатива Макрона была обусловлена экономическими и политическими перспективами.

Однако внешнеполитические инициативы президента вызвали достаточно сдержанную реакцию французов, выяснила Ifop. Например, приглашение президента США Дональда Трампа на парад в честь Дня взятия Бастилии вызвало одобрение 35% французов и недовольство 43% опрошенных. А приглашение Владимира Путина на переговоры в Версаль одобрили 32% респондентов, против высказались 42%.