Военная операция на Украине
Лавров связал попытки конфисковать активы России с нехваткой денег в ЕС

Лавров: Европе нужны валютные резервы России для финансирования Украины
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Европейские страны хотят конфисковать замороженные активы России, поскольку у них не остается других источников финансирования Киева в конфликте с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации, трансляцию вел канал МИДа на Rutube.

«Потому что, кроме как ограбить Российскую Федерацию и забрать в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права наши валютные резервы, у них не остается других источников для финансирования этой войны», — сказал Лавров.

Это, по словам министра, происходит на фоне того, как все больше стран, включая ряд государств — членов ЕС, а также оппозиционные партии в странах ЕС и НАТО, признают продолжение подобной политики «бессмысленным и бесперспективным».

Кроме того, Лавров в выступлении заявил, что Россия уже готова отвечать на «экспроприацию российских активов» европейскими странами.

Золотовалютные резервы России достигли исторического максимума 17 октября 2025 года — $742,4 млрд.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЕС столкнется с серьезными последствиями в случае конфискации замороженных российских активов. По словам Пескова, у Москвы есть понимание, как действовать в случае изъятия активов.

Ранее Европейская комиссия одобрила два варианта финансирования Украины, включая так называемый репарационный кредит за счет замороженных активов России. По информации Politico, ЕК предлагает выделить Украине €165 млрд: €25 млрд возьмут из частных банков стран евроблока, а €140 млрд — из бельгийского депозитария Euroclear. Согласно этому плану, Киев сможет получить средства, которые впоследствии должны быть возмещены за счет России.

Страны Евросоюза планируют обсудить данное предложение на саммите 18 декабря, решение может быть принято квалифицированным большинством.

Москва рассматривает любые действия со своими активами как незаконное изъятие и предупреждает о возможных ответных шагах. В Кремле подчеркнули, что ответственность за конфискацию российских активов будут нести как государства, так и конкретные должностные лица.

Егор Алимов
Сергей Лавров золотовалютные резервы Европейский Союз Украина
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
