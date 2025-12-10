Пожар в торговом центре в Улан-Удэ охватил 1 тыс. квадратных метров

Фото: МЧС России по Республике Бурятия

В торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ начался пожар, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Бурятии. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

«По предварительной информации, площадь пожара в торговом центре в Улан-Удэ составляет порядка 1 тыс. кв. м», — отметили в министерстве.

10 декабря региональному ведомству поступило сообщение о задымлении в ТЦ на улице Терешковой.

Возгорание обнаружили на втором этаже ТЦ. Самостоятельно эвакуировались 50 человек. «Всего задействовано от МЧС России 39 человек и 14 единиц техники. За медицинской помощью обратились пять человек», — уточнили в МЧС.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в телеграм-канале сообщил, что из пяти обратившихся за помощью госпитализировали троих.

«Угрозы соседним домам нет. Причина пожара устанавливается», — добавил глава города.