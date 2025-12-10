ЦБ выявил «бум» на рынке облигаций с высоким риском убытка

Объем выпуска структурных облигаций за последние три года вырос более чем в пять раз, подсчитали в Банке России. Это настораживает ЦБ: доходность бумаг, которые предлагались частным инвесторам, оказалась низкой или отрицательной

За последние три года на российском рынке наблюдается «бум» структурных облигаций, которые на самом деле имеют крайне низкую доходность или вовсе приносят убытки частным инвесторам, следует из аналитической записки ЦБ.

По данным Банка России, совокупный объем выпуска структурных продуктов (к ним относятся структурные облигации и облигации со структурным доходом) вырос в 5,2 раза. Если в начале 2022 года он составлял 357 млрд руб. (768 выпусков), то к началу 2025-го достиг 1,9 трлн руб. (2 тыс. выпусков).

Фактическая доходность по бумагам, которые уже были погашены, достигает лишь 3,2% годовых, подсчитали в ЦБ. «Усредненная доходность структурных облигаций меньше, чем у консервативных стратегий, таких как покупка корпоративных облигаций, ОФЗ или паев фондов денежного рынка», — подчеркивает регулятор. По его оценкам, в абсолютном выражении наибольшие убытки от владения структурными облигациями понесли граждане.

Банк России впервые проанализировал рынок продуктов со структурным доходом и рассчитал, какую доходность обещают инвесторам и насколько она расходится с реальностью.

Как устроены структурные облигации Структурные облигации — это не бонды в классическом понимании, по экономической природе они представляют собой производные финансовые инструменты, поясняет Банк России в записке. Регулятор называет такой инструмент «результатом финансового инжиниринга». Типовая структурная облигация на российском рынке выглядит так: это необеспеченное обязательство эмитента со сроком погашения до года (но есть и длинные бумаги) и символическим купоном в 0,1%. Доход по такому инструменту приносит разовый дополнительный платеж при погашении, а его величина может зависеть от изменения цены базового актива, на который выпущен инструмент, — индекса, валютной пары, акций одной или нескольких компаний. Типовая структурная облигация не имеет вторичного обращения, то есть инвестор должен дожидаться истечения ее срока или досрочного погашения. «Учитывая отсутствие рыночной ликвидности, единственная инвестиционная стратегия на рынке структурных облигаций представлена стратегией «купи и держи», — отмечает ЦБ. Регулятор также указывает, что у типовой структурной облигации нет защиты капитала, то есть если базовый актив уйдет в минус, инвестор получит меньше того, что он вложил изначально. В записке Банка России упоминается другой продукт — облигации со структурным доходом. Как раз они, по закону «О рынке ценных бумаг», предполагают минимальную защиту вложений инвестора, но объем таких бумаг в восемь раз меньше, чем структурных облигаций, — 206 млрд руб. против 1,66 трлн руб. на начало этого года.

Кто заработал, а кто потерял на рынке структурных облигаций

Подавляющий объем структурных продуктов в России (93,5%) обращается на внебиржевом рынке, поэтому централизованного учета по ним нет. Такие бумаги, в частности, выпускают банки, брокеры, дилеры и иные финансовые компании, кому это разрешено по роду деятельности. Они могут продавать структурные облигации физическим лицам напрямую, но только квалифицированным инвесторам (с активами не менее 12 млн руб. в 2025 году или профильным образованием в сфере финансов), а также юридическим лицам — например, страховым компаниям. Те, в свою очередь, могут предлагать гражданам полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), с характеристиками, повторяющими структурные облигации. «Недорогие» ИСЖ, предполагающие вложения до 1,4 млн руб., доступны неквалифицированным инвесторам.

Главными эмитентами структурных облигаций, ориентированных на розничный сегмент, выступают «Сбербанк КИБ», ВТБ и Альфа-банк, сообщил ЦБ. По его оценкам, на июль 2025 года банки, брокеры и дилеры выпустили такие бумаги на 399 млрд руб., больше половины этого объема — 52%, или 207,5 млрд руб. — приобрели физлица. Остальные структурные продукты выпускали специализированные финансовые общества.

Хотя граждане не являются основными покупателями структурных облигаций, именно они несут по этому инструменту наиболее сильные убытки.

«Анализ выпусков с наихудшим финансовым результатом (с доходностью ниже чем минус 50% годовых) показал, что наибольшей их долей владели физические лица. Граждане инвестировали преимущественно в выпуски, привязанные к ценовой динамике акций. В выпуски с наиболее высокой доходностью (более 30% годовых) инвестировали преимущественно страховщики и профессиональные участники финансового рынка», — подчеркивает Банк России.

Из расчетов ЦБ следует, что в уже погашенных бумагах с доходностью минус 40% и менее (то есть инвесторам вернулось 60% от вложенного или менее) доля физлиц — более 70%, в бумагах с доходностью минус 40–30% — более 80%.

ЦБ также указывает, что структурные облигации как класс финансовых инструментов «характеризуются недополученными доходами в сравнении с инвестициями с меньшим уровнем риска». Они, например, проигрывают индексу корпоративных облигаций RUCBTRNS, фондам денежного рынка или средней доходности ОФЗ на сопоставимых сроках.

Медианное же значение доходности структурных облигаций в 2024 году составило 4,8%, в 2023-м — 5,5%. Для сравнения: средняя ставка ЦБ в эти же годы составляла 17,5 и 10% соответственно, а среднегодовая доходность ОФЗ — 16,4 и 9,7%.

По данным ЦБ, средневзвешенная (по объему) доходность выпусков структурных облигаций от «Сбербанк КИБ», ВТБ и Альфа-банка составляет 3,2% годовых. Медиана доходности таких бумаг составила +5,1%, а мода (наиболее часто встречающееся значение) — 6,0%.

РБК направил запросы в «Сбер», ВТБ и Альфа-банк.

Почему физлица инвестируют в бумаги с низким доходом

Россияне покупают структурные облигации, так как не могут оценить их реальную доходность, делают выводы аналитики ЦБ.

«Ключевые информационные документы, предназначенные для инвесторов, содержат упоминание потенциальной доходности в 20–50% годовых в умеренном и позитивном сценариях. Одновременно ожидаемый результат является слабо предсказуемым. Оценку затрудняет сложная спецификация финансового продукта, в который встроено множество опционов. Информация ключевого информационного документа может носить непроверяемый характер», — описывают ситуацию в Банке России.

Опрошенные РБК эксперты с этим в целом согласны.

При продаже структурных облигаций делается акцент на высокой доходности продукта как на гарантированной, преуменьшаются или полностью игнорируются риски продукта, скрываются варианты негативного развития событий и потенциальных убытков по продукту, подтверждает член совета ассоциации инвесторов «Ассоциация владельцев облигаций» Илья Винокуров. С введением квалификации инвесторов ситуация улучшилась, но жалобы на структурные облигации все равно поступают, продолжает эксперт: «Основная претензия — погашение бумаги не в том объеме, на который расcчитывал держатель».

«Инвесторы приобретают не фактическую доходность в 3,2%, а максимальную доходность, которую можно получить только при идеальном сценарии. Высокая ставка воспринимается как безусловная, а не как премия за риск снижения купона до нуля или даже потери части капитала, а иногда и всего капитала», — говорит глава Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев. Дополнительно инвесторов может вводить в заблуждение и само название продукта, в котором содержится термин «облигация», добавляет эксперт. «Благодаря этому слову в названии продавать такой продукт проще. На мой личный взгляд, неплохо было бы исключить слово «облигации» из названия структурных продуктов», — замечает он.