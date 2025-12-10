 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Bosco снова станет поставщиком формы для российских олимпийцев

Bosco вновь станет поставщиком формы для российских олимпийцев
Сюжет
Олимпиада-2026
С 2017 года Олимпийский комитет России сотрудничал с компанией Zasport. До этого партнером была группа Bosco di Ciliegi

Олимпийский комитет России (ОКР) выбрал компанию Bosco в качестве поставщика формы для сборной России. Об этом заявил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев, слова которого приводит ТАСС.

«Мы выбрали нового единого поставщика формы для национальной и олимпийской сборной. По инициативе наших спортсменов, которые активно высказывались на этот счет, им будет компания Bosco. Ее коллекцию уже оценил президент России Владимир Владимирович Путин. Соглашение будет подписано в ближайшее время», — сказал Дегтярев.

В начале июля ОКР прекратил сотрудничество с компанией Zasport, которое продолжалось с 2017 года. До этого, с 2001 по 2017 год, партнером ОКР была группа Bosco di Ciliegi, которая сменила компанию Reebok.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Полина Мельникова
Bosco Олимпиада спорстмены
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
