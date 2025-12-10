Песков на вопрос об энергетическом перемирии ответил о работе над миром

Песков, комментируя предложение Зеленского об энергетическом перемирии, заявил, что Москва стремится к долгосрочному миру. NYT писала ранее, что «энергетическая битва» станет самым активным фронтом с приходом зимы

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия стремится к миру, а не к перемирию с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос репортера, согласится ли Москва на «энергетическое перемирие» с Киевом.

«В первую очередь я оставлю сейчас нюансы, но мы работаем над миром, а не надо перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир <...> является абсолютным приоритетом», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готов к введению моратория на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Кремль. Весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам сроком на 30 дней. Запрет на атаки стал итогом переговоров Москвы и Вашингтона.

В начале декабря к этой идее вернулся президент Франции Эмманюэль Макрон, предложивший ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время. Он предложил Китаю поддержать инициативу.

В связи с приближением зимы замедляется темп наземных боевых действий, поэтому «энергетическая битва» станет самым активным фронтом в ближайшие месяцы, считает The New York Times. Сложности могут возникнуть из-за повреждений газовых объектов на Украине — многие домохозяйства рискуют остаться без достаточного отопления, а фабрики могут закрыться из-за перебоев с электричеством и роста цен.

Минобороны России неоднократно отчитывалось, что удары наносятся только по использующимся в интересах ВСУ объектам энергетики на Украине.

Зеленский уже подчеркивал в августе, что Украина хочет долгосрочного мира, а не перерыва в боевых действиях.

Тогда же после переговоров на Аляске президент России Владимир Путин отмечал, что для достижения «устойчивого и долгосрочного» мира «должны быть устранены все первопричины кризиса». При этом он согласился, что и Украина имеет право на гарантии безопасности. Президент США Дональд Трамп также подтвердил, что российский лидер хочет всеобъемлющего мирного соглашения.