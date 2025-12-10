Netflix претендует на Warner Bros. Что получит стриминг в случае сделки

Netflix в случае сделки получит права на ряд прибыльных франшиз и сериалов. Достанутся стримингу и проекты, которые аналитики считают недооцененными «жемчужинами» Warner Bros. Что может получить Netflix — в инфографике РБК

Netflix и Warner Bros. 5 декабря объявили о заключении сделки на $82,7 млрд: американский стриминговый сервис купит у компании ее кинобизнес и своего конкурента — стриминг HBO Max. Сделку планируют закрыть в течение года — полутора лет, ее должны одобрить антимонопольные органы.

Поглощение сулит коренные изменения кино- и медиаиндустрии США. По сути, Netflix купит бизнес, основная часть которого — его противоположность: стриминг практически не выпускает свой контент в кинотеатры, в то время как фильмы Warner Bros. формируют существенную часть проката в США.

Опасения в связи со сделкой высказали в Голливуде и администрации американского президента. Дональд Трамп намерен участвовать в принятии решения о сделке — он счел ее потенциальной «проблемой» из-за «сильного увеличения доли» рынка у Netflix за счет возможной покупки, тогда как стриминг и так занимает «очень большую» его часть.

Благодаря сделке Netflix получит права на библиотеку фильмов и сериалов Warner Bros., в том числе на «Гарри Поттера», «Властелина колец», а также сериал «Игра престолов». Последний принадлежит HBO, который глава теленаправления в аналитической компании Enders Analysis Том Харрингтон называет «творческой жемчужиной».

Еще одной потенциальной «жемчужиной в короне», каковым подразделение считает его соруководитель Питер Сафран, является DC Comics. Как пишет Bloomberg, персонажи этой вселенной под руководством Сафрана и Джеймса Ганна — одни из самых ценных объектов интеллектуальной собственности. «DC, пожалуй, самый перспективный актив этой сделки. DC была одной из самых недомонетизированных франшиз во всем Голливуде, и, хотя она, безусловно, подает признаки жизни, это все еще малая толика того, чего достиг Marvel при Disney», — сказал Bloomberg аналитик LightShed Partners Рич Гринфилд.

Согласно данным сайта Box Office Mojo (собирает данные о кассовых сборах фильмов по всему миру) за последние 17 лет, планку $450 млн сборов в США преодолел за этот период лишь один фильм вселенной DC — «Темный рыцарь» в 2008 году ($534,9 млн). Через четыре года к этому порогу приблизилась финальная часть трилогии — «Темный рыцарь: возрождение легенды» ($448,1 млн). У Marvel за указанный период число фильмов с кассовой прибылью выше $450 млн — семь, из них первый по сборам — «Мстители. Финал» (2019 год, $858,4 млн).

После объявления Netflix о готовящейся сделке к борьбе за бизнес Warner Bros. подключилась Paramount, пообещавшая заплатить более $100 млрд наличными. Она предлагает выкупить всю компанию Warner Bros. Discovery, включая ее активы и такие телесети, как CNN и TNT Sports, а не только студию и HBO.

Axios сообщал, что частью возможного соглашения Paramount c Warner Bros. должна стать частная инвестиционная компания, возглавляемая зятем Трампа Джаредом Кушнером. Президент США заявил, что не обсуждал с зятем предложения компании.