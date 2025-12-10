Песков назвал слова Трампа об Украине созвучными пониманию Кремля

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Заявления президента США Дональда Трампа о НАТО и территориальной стороне конфликта на Украине во многом совпадают с оценками ситуации в Москве. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его спросили, как в Кремле оценили интервью Трампа изданию Politico. Песков ответил, что в Москве очень внимательно ознакомились с высказанными президентом США тезисами.

«Это очень важное интервью и важное заявление. По теме НАТО, по теме территорий, по теме того, как Украина теряет земли, это созвучно нашему пониманию», — ответил пресс-секретарь.

В интервью Politico Трамп, в частности, заявил, что считает позицию России сильнее украинской в переговорах по мирному урегулированию. Американский лидер также назвал российско-украинский конфликт «большой проблемой для Европы», с которой она, по его мнению, плохо справляется.

Кроме того, Трамп в интервью заявил, что Украина потеряла много территорий, что «точно нельзя назвать победой». Также республиканец заявил, что экс-президент США Барак Обама «заставил» Украину отдать Крым.

Трамп призвал украинского президента Владимира Зеленского провести выборы на Украине. «Я не знаю, кто победил бы. Но у них уже давно не было выборов. Вы знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия», — сказал президент США. На Украине не проводили выборы президента с 2019 года.