 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков назвал слова Трампа об Украине созвучными пониманию Кремля

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Заявления президента США Дональда Трампа о НАТО и территориальной стороне конфликта на Украине во многом совпадают с оценками ситуации в Москве. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его спросили, как в Кремле оценили интервью Трампа изданию Politico. Песков ответил, что в Москве очень внимательно ознакомились с высказанными президентом США тезисами.

«Это очень важное интервью и важное заявление. По теме НАТО, по теме территорий, по теме того, как Украина теряет земли, это созвучно нашему пониманию», — ответил пресс-секретарь.

Как Зеленский после заявлений Трампа согласился провести выборы
Политика
Дональд Трамп

В интервью Politico Трамп, в частности, заявил, что считает позицию России сильнее украинской в переговорах по мирному урегулированию. Американский лидер также назвал российско-украинский конфликт «большой проблемой для Европы», с которой она, по его мнению, плохо справляется.

Кроме того, Трамп в интервью заявил, что Украина потеряла много территорий, что «точно нельзя назвать победой». Также республиканец заявил, что экс-президент США Барак Обама «заставил» Украину отдать Крым.

Трамп призвал украинского президента Владимира Зеленского провести выборы на Украине. «Я не знаю, кто победил бы. Но у них уже давно не было выборов. Вы знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия», — сказал президент США. На Украине не проводили выборы президента с 2019 года.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дмитрий Песков Дональд Трамп Россия Украина
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп назвал Зеленского продавцом, уговорившим Байдена на $350 млрд
Политика
Как Зеленский после заявлений Трампа согласился провести выборы
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о готовности к выборам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 13:08 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 13:08
В Ярославле прошла завершающая бизнес-встреча «Дело в тебе» Отрасли, 13:28
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 13:28
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 13:22
Почва для инноваций: как новые удобрения снижают риски агробизнеса Отрасли, 13:22
Лояльность в ее классическом виде исчезает: что идет ей на сменуПодписка на РБК, 13:22
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Дегтярев заявил, что талисманом олимпийцев будет «нормальный мишка» Спорт, 13:15
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Минпросвещения назвало даты выпускных и последних звонков в 2026 году Общество, 13:10
«Сбер» допустил пересмотр тарифов для клиентов из-за НДС по картам Финансы, 13:09
Какой будет новая архитектурная достопримечательность столицы Отрасли, 13:07
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 12:59
Мемкоин Трампа будет использоваться в мобильной игре про миллиардеров Крипто, 12:58
РПЛ назвала дату первого матча после зимнего перерыва Спорт, 12:53