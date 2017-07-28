Совфед разобрали на цитаты

Активность сенаторов в весеннюю сессию выросла вдвое

За истекшую весеннюю сессию сенаторы внесли в два раза больше законопроектов, чем прошлой весной. Резко выросла и цитируемость Совфеда и его членов в СМИ. Эксперты объясняют активность верхней палаты амбициями Валентины Матвиенко

Валентина Матвиенко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Рост активности

25 июля состоялось последнее заседание весенней сессии Совета Федерации. Накануне последнего заседания председатель верхней палаты Валентина Матвиенко провела пресс-конференцию, на которой назвала сессию одной из самых продуктивных за последние годы. За 15 заседаний, с 18 января по 25 июля, сенаторы одобрили 285 федеральных законов и три конституционных. За это же время они внесли в Госдуму 96 собственных законопроектов, подсчитал РБК. Это в два раза больше, чем в ходе прошлой весенней сессии (тогда было внесено всего 43 проекта). Более четверти из внесенных законопроектов было поддержано депутатами.

Рост количества сенаторских законопроектов произошел на фоне спада активности депутатов Госдумы. Депутаты внесли всего 366 законов в течение весенней сессии; для сравнения: годом ранее в ходе сессии члены Госдумы внесли около 500 инициатив. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил это «повышением качества законотворчества» и добавил, что важно качество законопроектов, а не их количество. На завершающем заседании верхней палаты его высказывание почти слово в слово повторила Матвиенко. Эффективность труда сенаторов определяется не только количеством, но и качеством законов, подчеркнула спикер верхней палаты.

Совфед работает в плотной связке с Госдумой, сказал РБК глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, поэтому от количества вносимых в нижнюю палату законопроектов напрямую зависит и плотность работы верхней. «Но у нас были финальные заседания сессии, когда было под сто законов [на каждом заседании], — отметил он. — С тем, что качество инициатив улучшилось, я согласен: стало меньше проектов, которые вносятся на злобу дня, и это хорошо, потому что такие законы опасны чрезвычайной небрежностью». По мнению Клишаса, «злободневные» проекты — единственный шанс «держаться на плаву» для некоторых депутатов и сенаторов. В остальном же сенатор не отметил существенных изменений в ходе работы Совфеда за последние полгода.

Несмотря на критику «острых» инициатив, сам Клишас стал одним из самых упоминаемых сенаторов в 2017 году. По данным «Медиалогии», его упоминаемость в СМИ за полгода достигла 9 тыс. раз. Для сравнения: за весь прошлый год он упоминался всего 6,8 тыс. раз. Выросла и упоминаемость самого Совфеда: если в 2016 году верхняя палата фигурировала в СМИ 340 тыс. раз, то только с января этого года количество упоминаний уже достигло 260 тыс. раз. Матвиенко упоминалась в СМИ 69 тыс. раз в прошлом году. Только за половину 2017 года ее упоминаемость достигла 58 тыс. раз.

Громкие инициативы

Повышение упоминаемости Совфеда закономерно: в ходе этой сессии сенаторы разработали несколько громких законодательных инициатив. В прошлом году их было не так много: члены Совфеда предложили сократить срок выдачи разрешений на строительство, ограничили территории, на которых россиянам предоставлялись «дальневосточные гектары», и включили детей, родители которых неизвестны, в списки получателей социальных пенсий. Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров и член международного комитета Алексей Пушков стали соавторами нашумевшего «пакета Яровой» — двух антитеррористических законов, разработанных ими совместно с депутатом Ириной Яровой. Матвиенко вместе с Сергеем Нарышкиным, который был тогда председателем Госдумы, разработала закон, который ограничил действия коллекторов. «Других громких инициатив не вспомню, да и было их, по моим ощущениям, немного, — отметил один из членов Совфеда в разговоре с РБК. — В целом в этом году все оживилось».

Весенняя сессия верхней палаты в 2017 году запомнилась прежде всего громкими инициативами Андрея Клишаса. В начале марта он вместе с сенатором Анатолием Широковым внес в Госдуму пакет поправок, меняющий избирательное законодательство в преддверии губернаторских и президентских выборов. Члены Совфеда предложили отменить открепительные, разрешить видеонаблюдение на всех участках и перенести выборы президента на 18 марта — дату присоединения Крыма к России. Клишас вместе с депутатами выступил за введение уголовного наказания за «карусели» — многократное голосование на выборах.

Андрей Клишас (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Сенаторы поработали и над внутренним распорядком верхней палаты: 1 июня Клишас с главой комитета Совфеда по регламенту Андреем Кутеповым предложили отменить «ценз оседлости» для высокопоставленных военных, желающих попасть в верхнюю палату. По действующему закону, чтобы получить сенаторское кресло от региона, нужно прожить в субъекте пять лет перед выдвижением или 20 лет в совокупности.

Несколько громких законопроектов в Госдуму внесла скандально известная экс-депутат, а ныне сенатор Елена Мизулина. В июле она повторно внесла в Госдуму свой законопроект о запрете беби-боксов. За день до этого депутаты отклонили его в первом чтении. В конце марта ее коллега по Совфеду Вадим Тюльпанов с группой депутатов внес в Госдуму противоположный законопроект, узаконивающий беби-боксы.

Матвиенко тоже отличилась громкими инициативами. В апреле она предложила ужесточить контроль над продажей сим-карт в рамках борьбы с террористами. В конце мая спикер анонсировала сенаторский законопроект, который закрепит ответственность родителей несовершеннолетних политических активистов.

В ходе весенней сессии члены верхней палаты боролись и с внешней угрозой: в июне в Совфеде создали временную комиссию, призванную следить за «враждебной активностью иностранных государств и международных организаций». Глава этой группы сенатор Андрей Климов рассказывал РБК, что в Совфеде планируют разрешить Минюсту внеплановые проверки всех СМИ, которые агитируют на выборах, на предмет иностранного финансирования.

С тем, что последняя сессия была для сенаторов особенно активной, согласен член комитета по конституционному законодательству Александр Башкин. «Весенняя сессия в принципе всегда активнее осенней: осенью многие законопроекты рождаются, сенаторы их обдумывают после летних каникул, а весной вносят. Поэтому в этот период законотворческих инициатив от нас всегда больше», — сообщил он РБК.

Совфед против Думы

Популярность Совфеда выросла за последнее время, согласны опрошенные РБК политологи Константин Калачев и Аббас Галлямов. Они связывают это с желанием Матвиенко и ряда ключевых сенаторов повысить влияние верхней палаты. Кроме того, считают эксперты, председатель верхней палаты ведет негласную борьбу за повестку с руководителем нижней палаты Вячеславом Володиным.

В последнее время Матвиенко выступила с двумя инициативами, повышающими сенаторский статус. В апреле она предложила ввести в Совфеде право отлагательного вето — возможности откладывать рассмотрение особенно значимых законопроектов. В мае она вместе с Володиным внесла в Госдуму законопроект, повышающий статус парламентариев. Проект обязывает руководителей регионов отчитываться перед депутатами и сенаторами.

Пленарное заседание Совета Федерации (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Кроме того, председатель Совфеда не упускала возможность «сделать красивый жест» или громкое заявление, отметил Калачев. Она вышла к пикетировавшему Совфед из-за закона о реновации лидеру московского «Яблока» Сергею Митрохину, а после того, как его задержали, позвонила в ОВД с просьбой отпустить его. После урагана в Москве в мае спикер предложила «разобраться, чем занимается Гидрометцентр», неточно предсказавший погоду. После этого заявления пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал прекратить «любительские эмоциональные рассуждения» о том, кто виноват в человеческих жертвах во время природного катаклизма.

В ходе весенней сессии на заседаниях Совфеда стала чаще звучать критика законов, прошедших все три чтения Госдумы. В середине июня Матвиенко и Клишас раскритиковали предложение Минтруда о создании реестра чиновников, уволенных за коррупционные правонарушения. Председатель Совфеда пригрозила министерству, что если закон не будет доработан, то сенаторы его отклонят. Тогда собеседник РБК в верхней палате говорил, что не помнит, чтобы Совфед ранее так открыто выступал против инициатив правительства.

Через месяц ситуация повторилась: комитет Клишаса резко раскритиковал закон об отмене бесплатного багажа при покупке невозвратных авиабилетов. На заседании Совфеда Матвиенко и вовсе назвала некоторые аспекты закона «провокацией». «Вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, цветы, верхнюю одежду. Это коллективная безответственность. Прокомментируйте те глупости, которые там написаны», — обратилась она к представителю Минтранса.

Впрочем, несмотря на все усилия председателя Совфеда, верхняя палата не может претендовать на то же влияние, что и нижняя, считает Аббас Галлямов. Госдума избирается населением напрямую и представляет его интересы, в то время как назначенцы в Совете Федерации выражают интересы региональной бюрократии, отметил эксперт.

Калачев видит в активной работе Совфеда в последнее время попытки верхней палаты не отстать от нижней. «Ранее критики Думу считали «бешеным принтером», а Совфед — сонным болотом и палатой почетных пенсионеров», — отметил он. Негласная конкуренция Матвиенко и Володина поощряется сверху, поскольку работает на общую задачу развития парламентских институтов, полагает Калачев.