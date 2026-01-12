На нефтебазе в Мурманской области вытекло 80 тонн бензина АИ-95

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Оленегорске Мурманской области на территории нефтебазы произошел разлив 80 т бензина марки АИ-95, сообщило главное управление МЧС по региону.

Инцидент произошел из-за нарушения герметичности трубопровода, связанного с резервуаром для бензина. Оперативные службы отметили, что ситуация находится на контроле.

«Подача топлива была оперативно прекращена. Разлившийся нефтепродукт находится в улавливающих сооружениях», — говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года в Мурманске ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в Кольском заливе. Разлив произошел во время погрузки бункерного топлива — мазута на судно, пришвартованное на причале.

По факту загрязнения акватории возбудили уголовное дело о загрязнении морской среды, причинившем существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде (ч. 2 ст. 252 Уголовного кодекса).