Иран обвинил США и Израиль в массовых протестах
США и Израиль причастны к беспорядкам в Иране, этому есть доказательства, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи на встрече с иностранными послами, пишет Iran International.
«У нас есть множество документов и доказательств участия США и Израиля в террористических действиях последних дней в Иране», — сказал Арагчи и пообещал, что виновные понесут ответственность.
По его мнению, это подтвердил бывший госсекретарь США Майк Помпео. «Помпео признал, что агенты Моссада были рядом с бунтовщиками и руководили этим террористическим движением».
Протесты в Иране вспыхнули в конце декабря на фоне глубокого экономического кризиса. К концу года инфляция достигла 42,2% годовых; национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1.
Демонстрации и попытка их силового разгона привели к погибшим со стороны полиции и протестующих. Точное количество жертв неизвестно. К субботе, 10 января, число погибших могло достичь 6 тыс. человек, оценивает иранская правозащитная организация HRANA (Human Rights Activists News Agency), опираясь на сведения нескольких больниц. В эту оценку не включены тела, доставленные властями не в больницы, а сразу в морги.
Материал дополняется
