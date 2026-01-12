 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
Иран обвинил США и Израиль в массовых протестах

Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Reuters
Фото: Reuters

США и Израиль причастны к беспорядкам в Иране, этому есть доказательства, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи на встрече с иностранными послами, пишет Iran International.

«У нас есть множество документов и доказательств участия США и Израиля в террористических действиях последних дней в Иране», — сказал Арагчи и пообещал, что виновные понесут ответственность.

По его мнению, это подтвердил бывший госсекретарь США Майк Помпео. «Помпео признал, что агенты Моссада были рядом с бунтовщиками и руководили этим террористическим движением».

Фото:Reuters

Протесты в Иране вспыхнули в конце декабря на фоне глубокого экономического кризиса. К концу года инфляция достигла 42,2% годовых; национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1.

Демонстрации и попытка их силового разгона привели к погибшим со стороны полиции и протестующих. Точное количество жертв неизвестно. К субботе, 10 января, число погибших могло достичь 6 тыс. человек, оценивает иранская правозащитная организация HRANA (Human Rights Activists News Agency), опираясь на сведения нескольких больниц. В эту оценку не включены тела, доставленные властями не в больницы, а сразу в морги.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Иран Тегеран Израиль США Аббас Арагчи
