 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Захват Мадуро⁠,
0

Трамп предложил не пускать в Венесуэлу «слишком хитрую» Exxon

Трамп: слишком хитрую компанию Exxon могут не допустить до работы в Венесуэле
Сюжет
Захват Мадуро
BRENT BRENT $63,05 +0,08%
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Американскую нефтегазовую компанию Exxon могут не допустить до работы в Венесуэле после слов главы компании о низкой инвестиционной привлекательности страны, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Мне не понравилась реакция Exxon. Вы знаете, у нас так много желающих, что я, вероятно, был бы склонен оставить Exxon в стороне. Мне не понравилась их реакция. Они ведут себя слишком хитро», — сказал глава государства.

Ранее генеральный директор корпорации Даррен Вудс заявил, что Венесуэла «непривлекательна для инвестиций», пока в ней не будут проведены реформы, защищающие американские инвестиции. Это заявление он сделал в пятницу, 9 января, после встречи в Белом доме, на которой Трамп собрал руководителей крупнейших нефтяных компаний и предложил им инвестировать в Венесуэлу $100 млрд для значительного расширения добычи углеводородов.

Глава Exxon назвал Венесуэлу «непривлекательной» для инвестиций
Бизнес
Даррен Вудс

На данный момент американские военные не дают нефтяным компаниям из США никаких гарантий безопасности для работы в Венесуэле, однако в разговоре с журналистами Трамп пообещал, что правительство будет предоставлять им поддержку.

Как отмечает Financial Times, большинство руководителей, присутствовавших на встрече, оптимистично высказались о перспективах возрождения нефтяного сектора Венесуэлы.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, однако недостаток инвестиций привел к снижению добычи сырья, и теперь на долю страны приходится лишь около 1% мирового предложения, отмечает Reuters.

После захвата президента страны Николаса Мадуро и его супруги Трамп заявил, что Вашингтон может извлечь выгоду из нефти, которая будет передана США. Позже он объявил, что временные власти Венесуэлы передадут американской стороне от 30 до 50 млн барр. нефти, которая будет продана по рыночной цене, а средства президент будет контролировать самостоятельно.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп Венесуэла нефть Exxon нефтедобычи США Инвестиции
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Власти США не предоставили нефтекомпаниям гарантии в Венесуэле
Политика
Трамп подписал указ о заморозке выручки от продажи венесуэльской нефти
Политика
Трамп заявил о готовности продавать венесуэльскую нефть России и Китаю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Дипломаты рассказали подробности смертельной аварии на воде в Таиланде Общество, 12:03
Как методика Майерс — Бриггс поможет решить любую рабочую проблему Образование, 11:57
На нефтебазе в Мурманской области вытекло 80 тонн бензина АИ-95 Общество, 11:56
Что такое страховая пенсия: размер в 2026 году и формула расчета Инвестиции, 11:55
Иран обвинил США и Израиль в массовых протестах Политика, 11:53
На курорте Шерегеш закрыли канатную дорогу из-за пожара Общество, 11:51
Последствия нового снегопада в Москве и Подмосковье. Видео Общество, 11:31
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 11:28
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
Конец «черных ящиков»: как промышленность переходит на открытый код Отрасли, 11:25
Биткоин подорожал на 5% с начала года. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:20
Работа в промышленности: как выбрать компанию с лучшими условиями Тренды, 11:15
За год объем строящегося в России жилья вырос минимально с 2021 года Недвижимость, 11:09
Пора отпустить рычаги: почему бизнесу вреден сильный контрольПодписка на РБК, 11:04