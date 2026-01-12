Трамп предложил не пускать в Венесуэлу «слишком хитрую» Exxon

Трамп: слишком хитрую компанию Exxon могут не допустить до работы в Венесуэле

Фото: Scott Olson / Getty Images

Американскую нефтегазовую компанию Exxon могут не допустить до работы в Венесуэле после слов главы компании о низкой инвестиционной привлекательности страны, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Мне не понравилась реакция Exxon. Вы знаете, у нас так много желающих, что я, вероятно, был бы склонен оставить Exxon в стороне. Мне не понравилась их реакция. Они ведут себя слишком хитро», — сказал глава государства.

Ранее генеральный директор корпорации Даррен Вудс заявил, что Венесуэла «непривлекательна для инвестиций», пока в ней не будут проведены реформы, защищающие американские инвестиции. Это заявление он сделал в пятницу, 9 января, после встречи в Белом доме, на которой Трамп собрал руководителей крупнейших нефтяных компаний и предложил им инвестировать в Венесуэлу $100 млрд для значительного расширения добычи углеводородов.

На данный момент американские военные не дают нефтяным компаниям из США никаких гарантий безопасности для работы в Венесуэле, однако в разговоре с журналистами Трамп пообещал, что правительство будет предоставлять им поддержку.

Как отмечает Financial Times, большинство руководителей, присутствовавших на встрече, оптимистично высказались о перспективах возрождения нефтяного сектора Венесуэлы.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, однако недостаток инвестиций привел к снижению добычи сырья, и теперь на долю страны приходится лишь около 1% мирового предложения, отмечает Reuters.

После захвата президента страны Николаса Мадуро и его супруги Трамп заявил, что Вашингтон может извлечь выгоду из нефти, которая будет передана США. Позже он объявил, что временные власти Венесуэлы передадут американской стороне от 30 до 50 млн барр. нефти, которая будет продана по рыночной цене, а средства президент будет контролировать самостоятельно.