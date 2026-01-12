Последствия нового снегопада в Москве и Подмосковье. Видео
В Москве и Московской области ночью прошли новые сильные снегопады. За последние сутки выпало порядка 20% месячной нормы осадков, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Несколькими днями ранее снегопад в Москве побил полувековой рекорд.
