Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за ливневого снегопада

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Аэропорт Краснодара приостановил работу до 15:00 из-за ливневого снегопада. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Работа приостановлена в связи с «недостаточным коэффициентом сцепления на взлетно-посадочной полосе». Сейчас ведутся работы по расчистке аэродрома.

По данным «Яндекс Погоды» в Краснодаре идет сильный дождь со снегом, который прекратится только к 21 часу. Температура составляет минус 2 градуса Цельсия.

10 января из-за неблагоприятных погодных условий московский аэропорт Шереметьево приостанавливал прием рейсов — тогда на Московский регион обрушился мощный снегопад, принесенный балканским циклоном «Фрэнсис».