Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за ливневого снегопада
Аэропорт Краснодара приостановил работу до 15:00 из-за ливневого снегопада. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Работа приостановлена в связи с «недостаточным коэффициентом сцепления на взлетно-посадочной полосе». Сейчас ведутся работы по расчистке аэродрома.
По данным «Яндекс Погоды» в Краснодаре идет сильный дождь со снегом, который прекратится только к 21 часу. Температура составляет минус 2 градуса Цельсия.
10 января из-за неблагоприятных погодных условий московский аэропорт Шереметьево приостанавливал прием рейсов — тогда на Московский регион обрушился мощный снегопад, принесенный балканским циклоном «Фрэнсис».
