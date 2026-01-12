 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На курорте Шерегеш закрыли канатную дорогу из-за пожара

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Канатную дорогу в горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области закрыли из-за пожара в здании машинного отделения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу курорта.

По данным пресс-службы МЧС по Кузбассу, возгорание на улице Горнолыжная произошло утром понедельника, 12 января. На место выехали семеро пожарных на двух машинах. К 6:58 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.

РБК обратился за комментарием в горнолыжный курорт Шерегеш.

10 января руководство горнолыжного комплекса Шерегеш на неделю закрыло бар Grelka. У четырех сотрудников бара обнаружили признаки норовируса (кишечный грипп). Их отстранили от работы. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора организовали «полный комплекс противоэпидемических мероприятий». Следственный комитет проводит проверку.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Карева
Яна Баширова
Кузбасс горнолыжный курорт пожар канатная дорога
